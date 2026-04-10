Enfrentamiento armado en el río Uruguay entre agentes de prefecturas y delincuentes que se cruzaron al Brasil

ZONA CALIENTE EN EL LÍMITE ESTE DE LA PROVINCIA CORRENTINA

Un violento episodio de inseguridad transfronteriza tuvo lugar en Puerto Cabeza, Santo Tomé. El hecho se desencadenó a partir de la denuncia de un productor rural local, quien reportó el hallazgo de tres ejemplares de ganado vacuno faenados.

La frontera fluvial que separa a la provincia de Corrientes del territorio brasileño volvió a ser escenario de un conflicto de extrema gravedad que pone de manifiesto la vulnerabilidad y el peligro al que se exponen diariamente las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito rural. Según se informó ayer, en la noche del pasado miércoles, un sector del río Uruguay cercano a la localidad de Santo Tomé se transformó en un teatro de operaciones cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina fueron atacados a balazos desde la costa extranjera, en el marco de un operativo contra el abigeato y el contrabando de carne que había comenzado horas antes tras una denuncia civil.

Todo se inició cuando un productor rural de la zona conocida como Puerto Cabeza se presentó ante las autoridades para reportar un hecho que afecta directamente su patrimonio y la tranquilidad de los establecimientos ganaderos de la región. El hombre denunció el hallazgo de tres animales vacunos de su propiedad que yacían muertos en el campo, presentando heridas compatibles con disparos de arma de fuego. Ante la sospecha de que se trataba de una faena clandestina interrumpida o de un acto de vandalismo vinculado al robo de ganado, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la Policía de Corrientes tomó cartas en el asunto de manera inmediata. Debido a la geografía del lugar, lindante con el cauce hídrico, los agentes policiales solicitaron la colaboración estratégica de la Prefectura Naval Argentina para realizar un cerrojo que combinara el rastrillaje por tierra con patrullajes preventivos por agua.

Durante uno de los recorridos fluviales destinados a interceptar posibles vías de escape, los uniformados detectaron el movimiento de una embarcación de madera propulsada por un motor que navegaba en actitud sospechosa cerca de la orilla argentina. Al proceder a la inspección del bote, los efectivos confirmaron que en su interior se transportaban diversos cortes cárnicos de origen vacuno, específicamente una paleta y dos cuartos, los cuales carecían de cualquier tipo de refrigeración o documentación sanitaria, reforzando la hipótesis de que provenían de los animales sacrificados ilegalmente en el campo del denunciante.

Sin embargo, el procedimiento tomó un giro dramático mientras los prefectos iniciaban las maniobras para trasladar la embarcación secuestrada hacia la costa. Desde la margen brasileña del río Uruguay, personas cuya identidad aún se desconoce abrieron fuego de manera directa contra el personal argentino. Las detonaciones rompieron el silencio de la noche y obligaron a los efectivos a realizar maniobras de cobertura mientras intentaban completar la extracción del material incautado. A pesar de la violencia del ataque y del riesgo inminente, no se registraron personas lesionadas ni bajas entre los integrantes de la fuerza de seguridad, logrando poner a salvo tanto al personal como a la evidencia recolectada en medio de la hostilidad.

Una vez finalizado el traslado y garantizada la seguridad de la zona, los cortes de carne y los restos de cuero encontrados fueron llevados al destacamento Vanguardia. Allí se dio intervención al médico veterinario de la policía, quien llevó a cabo las pericias de rigor que incluyeron el pesaje detallado de la carne y la extracción de muestras de cuero. Estas pruebas son fundamentales para el proceso judicial, ya que buscan determinar de forma técnica si la marca y señal presentes en los restos coinciden con las del ganado del productor afectado, estableciendo así un vínculo probatorio directo entre el ataque, el robo y los sospechosos que huyeron hacia Brasil.

Este preocupante episodio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una problemática persistente que afecta a las comunidades fronterizas como ha sido el asesinado del productor Melchor Romero.