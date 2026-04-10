Formosa a la vanguardia: Salud, educación y tecnología bajo el prisma del Modelo Formoseño

Por Dr. en Ciencias Económicas Contador-Abogado Carlos Raúl Enrique Salina

En un escenario global marcado por la incertidumbre, la provincia de Formosa reafirma su rumbo a través del Modelo Formoseño, una hoja de ruta que coloca al hombre como centro de toda acción política. El compromiso del gobernador Gildo Insfrán con la justicia social se materializa hoy en una tríada estratégica: salud, educación y tecnología, pilares que no solo sostienen el presente, sino que proyectan a la provincia hacia un futuro de soberanía y desarrollo integral.

La Revolución de la Electromedicina: Un Hito en el Sistema de Salud

Recientemente, Formosa ha dado un paso trascendental con el lanzamiento de la formación continua en electromedicina. Esta iniciativa, enmarcada en un convenio de cooperación interinstitucional, busca especializar recursos humanos locales para el mantenimiento y operación de tecnología médica de punta.

El Dr. Camilo Orrabalis, Secretario de Ciencia y Tecnología (SECYT), destacó que este avance es el “fruto del Modelo Formoseño”, subrayando la decisión política de integrar tecnología de vanguardia al sistema de salud público. Por su parte, el Ministro de Desarrollo Humano, Dr. Aníbal Gómez, remarcó que la salud provincial es la “mejor del país”, basada en la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), un derecho hoy consagrado constitucionalmente.

El Eje Educativo Politécnico: Formación para la Soberanía

El corazón académico de este proceso de modernización es el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, bajo la dirección del Dr. Horacio Adrián Gorostegui. Esta institución se consolida como el eje educativo técnico de la provincia, ofreciendo trayectos formativos sólidos en áreas como la Mecatrónica y las Telecomunicaciones, Química industrial, Desarrollo de Software multiplataforma.

La calidad de esta propuesta ha sido reconocida a nivel nacional por el INET, que propuso tomar la currícula formoseña como referencia para otras jurisdicciones, evidenciando que en Formosa la educación no es un servicio, sino una herramienta de liberación.

El Modelo Formoseño y la Tecnología

El Modelo Formoseño concibe a la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar la felicidad del pueblo. En sus fundamentos, se establece que:

• Se trabaja en la “inclusión gradual y progresiva de la tecnología” como estrategia fundamental para el crecimiento rural y la diversificación productiva.

• El PAIPPA (Programa de Asistencia Integral al Pequeño Productor Agropecuario) es el ejemplo más claro de esta integración, donde la tecnología se aplica para transformar una economía de subsistencia en una explotación rentable, devolviéndole la dignidad al campesino.

• La educación técnica y científica es el componente central para impulsar el desarrollo provincial y la alianza estratégica entre producción y trabajo.

La Nueva Constitución 2025: Derechos de Cuarta Generación

La Nueva Constitución de la Provincia de Formosa (2025) ha blindado estos logros, elevándolos a un rango de protección inédito:

• Salud (Art. 50 y 51): Se reconoce a la salud como un proceso “bio-psico-espiritual y social”, garantizando el acceso equitativo a servicios de calidad mediante la estrategia de APS.

• Educación (Art. 64-67): La educación se define como un derecho humano fundamental, orientada a la formación integral y a la adquisición de capacidades científico-tecnológicas para el bien común.

• Tecnología y Derechos de Cuarta Generación: La Constitución incorpora de manera pionera el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. El Art. 17 protege las comunicaciones electrónicas y los datos personales, mientras que el Art. 171 establece que la incorporación de nuevas tecnologías al sistema judicial debe garantizar una tutela judicial efectiva. Asimismo, se garantiza el acceso a la “educación digital”, especialmente para las personas mayores.

Para cerrar este análisis, es preciso recordar las fuentes doctrinarias que nutren nuestro Modelo:

“El beneficio indiscutible que la humanidad puede obtener del progreso tecnológico dependerá de la medida en que las nuevas posibilidades sean usadas de modo ético… para favorecer el pleno desarrollo de las personas.” — Papa Francisco (Encíclica Laudato Si’).

“Sin ciencia y tecnología propias no hay soberanía, y sin soberanía no hay desarrollo posible… tendremos un pueblo culto y una ciencia argentina al servicio del pueblo.” — Juan Domingo Perón.

“El Modelo Formoseño es tan amplio e integral que cada acción se articula para que el formoseño esté cada vez mejor, porque en nuestra política el hombre está en el centro de todo.” — Gildo Insfrán.

Formosa sigue adelante, con la fe inquebrantable en sus capacidades y la convicción de que el conocimiento y la tecnología son el nuevo nombre de la justicia social.

Fuente: Agenfor