Argentina confirmó sus últimos dos amistosos antes del Mundial

La Scaloneta jugará el 6 y el 9 en Estados Unidos en la recta final de la preparación. Los partidos serán clave para definir la lista definitiva.

La Selección Argentina ya tiene definidos sus últimos ensayos antes de la Copa del Mundo. A falta de confirmación oficial, el equipo dirigido por Lionel Scaloni acordó disputar dos amistosos en Estados Unidos frente a Selección de Honduras y Selección de Islandia, en lo que será la última prueba antes del debut mundialista.

El primero de los compromisos será el 6 de junio en el Kyle Field, ubicado en Texas, a menos de dos horas de vuelo del centro de operaciones argentino en Kansas. Allí, el combinado nacional buscará sumar rodaje y ajustar detalles frente a Honduras.

En tanto, el segundo encuentro se disputará el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium, ante Islandia, rival que trae recuerdos del debut en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Este duelo se jugará a pocos días del estreno ante Selección de Argelia, previsto en Kansas City.

Con la cuenta regresiva en marcha, el cuerpo técnico ya trabaja en la confección de la lista definitiva. Scaloni presentó una prelista de hasta 55 futbolistas ante la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo plazo límite es el 11 de mayo, paso previo al envío formal a la FIFA.

Ahora, el foco está puesto en la decisión final: elegir a los 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo. El entrenador ya anticipó que deberá hacer recortes importantes, aunque también dejó entrever que la base del plantel está prácticamente definida.

La lista final deberá entregarse antes del 30 de mayo. Luego, con los convocados confirmados, Argentina afrontará estos dos amistosos ante Honduras e Islandia como el último banco de pruebas antes del debut mundialista, donde comenzará el sueño de defender el título.