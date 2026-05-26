El turismo dejó un impacto de $339 mil millones en Argentina y Puerto Iguazú volvió a destacarse entre los destinos elegidos

Con escapadas cortas y fuerte movimiento interno, el fin de semana largo por el 25 de Mayo dejó un impacto económico estimado en más de $339 mil millones en todo el país.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1,4 millones de turistas viajaron durante el feriado, en un contexto marcado por el turismo regional, las actividades patrias y las propuestas gastronómicas y culturales.

El informe señaló que se trató del tercer fin de semana largo más importante de los cinco que ya transcurrieron en lo que va del año. En comparación con el feriado del 25 de Mayo de 2023, la cantidad de viajeros creció un 9,1%, aunque el gasto total fue menor debido a que este año el descanso tuvo menos días.

El gasto promedio diario por turista rondó los $112 mil, mientras que la estadía media fue de 2,1 noches. Desde CAME remarcaron que predominó el perfil de escapadas de cercanía y viajes organizados a último momento, favorecidos además por las buenas condiciones climáticas registradas en gran parte del país.

En ese escenario, Misiones volvió a posicionarse entre los destinos más buscados del feriado patrio. Puerto Iguazú encabezó el movimiento turístico provincial con las Cataratas del Iguazú como principal atractivo, impulsadas tanto por visitantes nacionales como extranjeros que aprovecharon el fin de semana para realizar recorridos de naturaleza y actividades culturales.

Además de Iguazú, hubo circulación turística en otros puntos de la provincia como Posadas, San Ignacio y El Soberbio, donde se combinaron propuestas gastronómicas, espectáculos folklóricos, ferias y celebraciones patrias.

En la capital misionera, una de las actividades destacadas fue la Expo Té realizada en el Parque del Conocimiento, que reunió a productores, emprendedores y visitantes de distintos puntos del país y de Brasil. También se desarrollaron funciones especiales en el IMAX, shows culturales y actividades recreativas durante todo el fin de semana.

A nivel nacional, el turismo estuvo impulsado principalmente por fiestas populares, concursos gastronómicos, peñas folklóricas y eventos deportivos. Córdoba, Mendoza, Salta y San Juan se destacaron por recitales, competencias automovilísticas y actividades masivas que movilizaron visitantes.

El informe también reflejó un crecimiento del turismo interno frente a los viajes al exterior. Operadores turísticos señalaron que muchos viajeros eligieron destinos cercanos y opciones más accesibles, con fuerte presencia de escapadas vinculadas a la naturaleza, las termas y la gastronomía regional.

Otro dato relevante fue el incremento en las búsquedas de viajes dentro de la Argentina. Según datos de agencias turísticas, destinos como Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta estuvieron entre los más consultados para este feriado.

En lo que va de 2026 ya se registraron cinco fines de semana largos en el país, con más de 9,3 millones de turistas movilizados y un impacto económico acumulado superior a los $2,6 billones, de acuerdo con CAME.

(Misiones On LinE)