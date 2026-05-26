El gobernador Insfrán encabezó el acto por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

Participaron abanderados y escoltas de diversos establecimientos

educativos, como así también fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

Un estudiante de primaria recitó una poesía y el discurso central estuvo a

cargo del Ministro de Economía.

Este lunes 25 de mayo, desde las 9 horas, en el Mástil Municipal de la

ciudad capital, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidió el acto

conmemorativo a 216 años de la gesta revolucionaria del Primer Gobierno

Patrio.

Desde las primeras horas de la jornada, el mandatario recordó la histórica

fecha a través de sus redes sociales y sostuvo que la Revolución de Mayo

de 1810 “marcó el inicio del camino hacia la independencia y la

construcción de una Nación libre y soberana”.

“Hoy, a 216 años, seguimos honrando aquel legado con la convicción de

que la Patria se defiende con trabajo, compromiso y unidad”, aseguró.

De esta manera, acompañaron al Gobernador en el acto, abanderados,

escoltas y delegaciones de estudiantes de instituciones educativas de la

provincia, como así también de fuerzas armadas, de seguridad y policiales.

Además, estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, Eber

Solís; el presidente subrogante del Superior Tribunal de Justicia (STJ),

Ariel Coll; el presidente previsional de la Cámara de Diputados, Armando

Felipe Cabrera; el intendente capitalino, Jorge Jofré; legisladores

nacionales y provinciales; y el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio

Ferreira.

Asimismo, participaron del evento, los demás ministros, secretarios y

demás funcionarios provinciales del Poder Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, como así también, concejales, autoridades municipales, el jefe de

la guarnición militar de Formosa, coronel Gustavo Insaurralde, demás jefes

de las fuerzas de seguridad, representantes de organizaciones libres del

pueblo y partidos políticos, docentes, estudiantes y el pueblo de Formosa

en general.

Al inicio del acto oficial, Insfrán estuvo a cargo del izamiento de los

Pabellones Nacional y Provincial, a los sones del Himno Nacional

Argentino, primero y, luego, del Himno Marcha Formosa, interpretados por

la Banda de Música del Regimiento de Infantería Monte (RIM) N°29.

Luego, el alumno de 5° “C” de la EPEP N°124 “Coronel Luis Jorge

Fontana”, Teo Mansilla Heizenreder, interpretó la poesía “Compartiendo un

mismo sueño”, de autor anónimo, para todos los presentes.

Honrar la herencia revolucionaria

A continuación, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de

Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, ofició como orador principal y recordó que el

25 de mayo de 1810 “fue el nacimiento de una voluntad nacional” ya que

“aquella mañana fría y lluviosa, la verdadera sensación térmica no la

dictaba el clima, sino el despertar de un pueblo que quiso ser dueño de su

propio destino”.

“La Revolución de Mayo no fue un cambio de obediencia, fue el grito de

una estirpe que decidió dejar de ser colonia. En las esquinas del Cabildo, la

legión infernal de Domingo French y Antonio Berutti no repartía solo

escarapelas, ayudaban a sostener el clima popular que permitió formar la

primera junta. Estos hombres ejercieron el verdadero derecho de admisión

en la plaza para garantizar que la voz del pueblo fuera escuchada”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario reconoció a las mujeres revolucionarias porque la

voz del pueblo “no estaba compuesta solo por hombres”, sino que fue

posible también gracias a las “insolentes” que “desafiaron el orden

colonial” porque “no fueron solo anfitrionas de tertulias, sino protagonistas

políticas de esa época”.

“Como, por ejemplo, María Remedios del Valle, quien combatió en las

batallas del Ejército del Norte y fue nombrada capitana por su valor en el

frente; como Juana Azurduy, liderando ejércitos de indios y mestizos; y

Mariquita Sánchez de Thompson, que organizaba reuniones donde

participaban políticos, militares, intelectuales, que impulsaban la

emancipación del dominio español”, precisó.

Y añadió que esta última también es recordada por desafiar “el matrimonio

arreglado por su familia para casarse con el hombre que amaba, algo poco

común en la sociedad colonial”, por lo que “ellas y muchas más también

fueron el motor de una patria que desde su origen buscó la igualdad”.

En ese sentido, Ibáñez consideró que “ese ideal de justicia también se

reflejó en las palabras de los hombres de la Primera Junta” como en “Juan

José Castelli, el orador de la Revolución” quien “desafió con ironía al

obispo español diciendo, si el derecho de conquista pertenece al país

conquistador, justo sería que España le dé la razón al obispo abandonando

la resistencia contra los franceses”.

“Manuel Belgrano sostenía una profunda confianza en el pueblo y en la

necesidad de educarlo para que nadie pudiera arrebatarle su libertad.

Ambos, junto a Mariano Moreno, formaron el ala más transformadora de

aquel mayo revolucionario”, expuso.

Y aclaró: “Ellos no querían simplemente suplantar funcionarios, sino

destruir los abusos de la administración y dar nueva vida a las provincias,

tal como lo dijera Mariano Moreno al asumir como Secretario de la

Primera Junta. Él entendía que, si los pueblos no se ilustran y no conocen

sus derechos, nuestra suerte será mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Por

eso defendió el federalismo como el sistema que mejor equilibraba las

fuerzas, permitiendo que cada provincia retuviera la soberanía sobre sus

negocios internos”.

Además, señaló el Ministro, se advirtió “sobre no dejarnos envolver en

cadenas por los consejos de potencias extranjeras que sólo buscan sus

propias ventajas” y consideró que “es esa misma visión de aquellos

hombres y mujeres la que une el pasado con nuestra realidad en Formosa”.

“La visión federalista de Moreno resuena en nuestra nueva Constitución

Provincial, una herramienta que lejos de ser un papel frío, resguarda

nuestras conquistas y plantea una visión de futuro nacida de la voluntad

soberana de nuestro pueblo. Es el ejercicio del federalismo real, es decir,

decidir sobre nuestro destino sin tutelajes porteños.”, aseguró.

De este modo, Ibáñez aseveró que “nos enfrentamos hoy a la misma

dicotomía de hace dos siglos: Patria sí, Colonia no” y que “no podemos

aceptar la sumisión ante potencias extranjeras ni la entrega de nuestra

dignidad bajo la máscara de una libertad que nos oprime y nos quita

dignidades y derechos”.

“Porque como nos decía don Arturo Jauretche: si malo es el gringo que nos

compra, peor es el criollo que nos vende. La historia nos enseña que el

desarrollo no es fruto del azar ni del mercado, sino de un Estado presente

que construya rutas, escuelas, hospitales, en toda la geografía de nuestra

Nación. Es decir, que tenga un deber central en lograr la justicia social”,

indicó.

Por ello, el titular de la cartera económica, pidió honrar “la herencia

revolucionaria de los hombres y mujeres de aquel mayo de 1810, los que

no lograron la libertad agachando la cabeza ni doblando las rodillas” sino

que “o hicieron con el mismo coraje y amor por la tierra que hoy nos

impulsa a defender lo nuestro, nuestra Constitución y nuestros derechos

conquistados”.

En ese marco, anheló que “este 25 de mayo nos encuentre unidos en la

tarea de sembrar la semilla de la Argentina que nos merecemos”, es decir,

“que defienda sus propios recursos naturales, la soberanía territorial y

marítima, defienda el trabajo, la industria nacional, la ciencia y tecnología,

la educación y salud pública, y todo aquello que nos convirtió en su

momento en una Argentina grande”.

“Comprovincianos, el mejor homenaje a los hombres de mayo es defender

la patria y servir los intereses del pueblo. Feliz Día de la Patria”, cerró.

Finalmente, se procedió al retiro de las banderas de ceremonia de las

instituciones participantes como la EPEP N°1, N°58, N°124, EPES N°27,

N°35, N°84; EPET N°1, N°2; Escuela pública de gestión privada, Instituto

San Francisco de ASIS e Instituto San Martín; Centro Educativo

Secundario de Educación Permanente N°57; e Instituto Superior de Arte

“Oscar Alberto Albertazzi”.

A su turno, hicieron lo propio las bandas de música del RIM N°29 y la

Policía de la provincia de Formosa y concluyó, de este modo, el acto oficial

por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.