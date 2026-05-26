El FMI le pidió al Gobierno que flexibilice más el cepo al dólar: por qué y qué condiciones deben darse

El informe de evaluación y aprobación de las metas trimestrales del acuerdo destrabó el giro de US$1000 millones. El Fondo pidió a las autoridades argentinas “avanzar en una liberalización adicional” a medida que se vayan normalizando los pagos atrasados de importaciones y dividendos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló el avance del plan económico del gobierno de Javier Milei y destrabó el giro de US$1000 millones como parte de los desembolsos previstos en el acuerdo firmado en abril de 2025.

Del extenso informe que el staff técnico, que se publicó luego de que el directorio ejecutivo del FMI aprobara la segunda revisión del entendimiento, surge que los funcionarios argentinos le pidieron permiso al organismo para mantener las restricciones cambiarias vigentes hace más de un año.

La solicitud está en línea con las declaraciones del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, quien la semana pasada aseguró que no tiene apuro en levantar las capas del cepo al dólar que todavía afectan a las empresas.

“El personal considera que estas restricciones cambiarias restantes —diseñadas principalmente para abordar los retrasos en los pagos de importaciones, los dividendos heredados y los pagos del servicio de la deuda— y las prácticas de monedas múltiples se han mantenido vigentes para aliviar las presiones sobre la balanza de pagos”, se señaló en el staff report.

En ese sentido, los técnicos del Fondo indicaron que “apoyan las solicitudes de las autoridades para que el directorio ejecutivo apruebe su mantenimiento de forma temporal, con la intención de eliminarlas gradualmente a medida que las condiciones lo permitan durante el transcurso del programa”, afirmaron los evaluadores del FMI.

Al respecto, destacaron las medidas que el gobierno de Javier Milei tomó en los últimos dos años sobre la gestión de los flujos de capital, que se concentraron en flexibilizar los controles.

Recomendó a futuro, a las autoridades argentinas “avanzar en una liberalización adicional” a medida que se vayan normalizando los pagos atrasados de importaciones y dividendos, en un contexto de mayores exportaciones e ingreso de dólares, que permita acumular reservas.

Cepo al dólar: las restricciones que todavía están vigentes

La salida parcial del cepo al dólar cumplió un año a mediados de abril. Antes del aniversario, el Banco Central (BCRA) aplicó algunas flexibilizaciones adicionales. Pero la semana pasada, Bausili desestimó que vaya a avanzar en un desarme total del cepo al dólar.

En abril, el BCRA resolvió extender el alcance de la restricción cruzada, que impide operar en dólares de manera simultánea entre el mercado oficial y el financiero.

Esa medida, a grandes rasgos, implica que las personas y las empresas deben esperar 90 días para acceder al dólar MEP o contado con liquidación en la Bolsa si operaron con billetes estadounidenses en el segmento oficial.

En el caso de las empresas, además, aquellas que deciden pasar todas sus operaciones cambiarias por la Bolsa, todavía pesa el parking de un día. Es decir, deben dejar pasar 24 horas desde que compran el bono en pesos para poder venderlo en dólares y hacerse de las divisas.

Además de esa traba, las compañías -personas jurídicas- no pueden acceder a dólares al tipo de cambio oficial para atesoramiento y solamente pueden pedir divisas a su banco en ciertos casos:

Importaciones de bienes: pueden acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) desde registro aduanero, pero los pagos adelantados solo se permiten en ciertas condiciones.

Importaciones de servicios: se pueden pagar al devengamiento para empresas no vinculadas y en 90 días para compañías relacionadas.

Pagos de deuda intrafirma: para obligaciones generadas a partir de diciembre de 2023, se permite el acceso al MLC para pagos de intereses y de capital de deuda financiera si se obtiene una refinanciación a 4 años de vida promedio y 3 años de gracia para el principal, con acreedor del mismo grupo económico. Las deudas previas a la actual gestión quedaron atrapadas y se canalizaron vía Bopreal.

Giro de dividendos: a partir del ejercicio 2025, se pueden girar al exterior las utilidades, aunque los bancos tienen limitaciones para enviar a sus casas matrices. Los resultados de ejercicios anteriores continúan bloqueadas.

Pago de deuda comercial y obligaciones negociables (locales o en el exterior): las empresas pueden acceder a los dólares en el MLC desde tres días antes del vencimiento.

Otra medida que sigue vigente para las empresas tiene que ver con la obligación de ingresar y/o liquidar los dólares generados por las exportaciones en ciertos plazos, que dependen del tipo de producto.

En abril, el Gobierno extendió de 180 a 365 días el tiempo que tienen los fabricantes de ciertos bienes nacionales (ropa, carteras, bienes espaciales y nucleares, entre otros) para liquidar las divisas en el mercado oficial.