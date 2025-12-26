El hermano de Christian Petersen habló del estado de salud del chef

Luego de días marcados por la incertidumbre y la preocupación en el mundo gastronómico, el entorno íntimo de Christian Petersen decidió hablar por primera vez de manera oficial. El reconocido chef, quien sufrió un grave problema de salud mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, presenta señales alentadoras de recuperación, lo que motivó a su círculo cercano a emitir un comunicado detallado para llevar tranquilidad a sus seguidores en una fecha tan especial como la Navidad.

A través de las redes sociales del cocinero, su familia difundió una carta donde expresaron su gratitud y brindaron precisiones sobre el origen del incidente. En el texto, con fecha del 24 de diciembre de 2025, manifestaron: “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”.

La explicación oficial sobre lo ocurrido apunta a las exigencias extremas a las que se sometió el chef durante su ascenso. Según indicaron sus allegados, el episodio fue desencadenado por un “importante stress físico” derivado del “excesivo esfuerzo” realizado para alcanzar la cumbre del volcán. Esta situación derivó inicialmente en un “cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención” por parte de los médicos que lo recibieron de urgencia.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente debido al desgaste del organismo. El comunicado describe que el esfuerzo físico extremo “derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”. En este sentido, la familia no quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer la labor fundamental del guía de montaña que lo acompañaba, cuyo diagnóstico temprano y rápida reacción fueron claves para salvar la vida de Petersen antes de que fuera trasladado a los centros de salud de la zona.

El apoyo de sus seres queridos y el mensaje de su hermano

Mientras el chef permanece internado en el Hospital de San Martín de los Andes bajo el cuidado constante de su esposa, Sofía Zelaschi, su hermano y colega, Roberto Petersen, también utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos en este momento tan delicado. “Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, compartió conmovido en su perfil de Instagram, resaltando el valor de las muestras de cariño que recibieron constantemente.

Roberto coincidió con el parte familiar al asegurar que su hermano “viene día tras día, de a poco, recuperándose”, y puso especial énfasis en resaltar “la fuerza que lo caracteriza”, ese motor personal que está ayudando a Christian a superar esta dura prueba. La familia concluyó su mensaje agradeciendo el respeto de la prensa y del público, señalando que los mensajes positivos transmiten “lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”.