Nancy Dupláa reveló que planea alejarse de la actuación

Por estas horas, Nancy Dupláa volvió a captar la atención de todos y convertirse en tema de debate, al referirse a su actualidad laboral y generar interrogantes sobre su continuidad en la actuación. En un contexto marcado por la falta de proyectos en cine, televisión y teatro, la actriz dejó entrever que podría dar un giro significativo en su carrera y volcarse al ámbito de los medios de comunicación.

La esposa de Pablo Echarri dialogó con Julia Mengolini en el programa Mirá Quién Vino (Futurock) y habló con total franqueza sobre su situación actual. “Hoy estoy desocupada”, afirmó, aunque aclaró que transita este momento con una mirada puesta en su vida personal y familiar. “Tengo padres grandes y tres hijos que van y vienen. Hago cursos, talleres y lleno el día con actividades”, explicó.

En ese sentido, al proyectar su futuro profesional, Dupláa fue aún más directa y dejó una definición que resonó con fuerza en el ambiente artístico. “Lo mío, en un futuro, es la comunicación”, aseguró, y remarcó su interés por seguir formándose y capacitándose para abrirse camino por fuera de los circuitos tradicionales de la actuación.

En esa línea, la actriz reflexionó sobre el rol actual de los medios y el clima que se vive en la sociedad. “La comunicación hoy es una de las cosas más importantes para llegar a la gente. Siento que hay mucha locura y avidez en los medios”, señaló. Y concluyó con una frase que marca un posible nuevo posicionamiento público: “Hay que empezar a mandar mensajes de paz”.

Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión entre los usuarios de las redes sociales y volvieron a poner en agenda la profunda crisis que atraviesa la industria de la ficción en la Argentina, así como el futuro de figuras históricas de la actuación nacional.