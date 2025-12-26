Causa Salazar-Redrado: reclamos y la frase que expone el conflicto de fondo

El enfrentamiento judicial y mediático entre Luciana Salazar y Martín Redrado atraviesa un momento determinante tras la aparición de una serie de audios que ya forman parte de la causa. Los registros, difundidos en Lape Club Social, permiten escuchar sin filtros cómo era la dinámica entre ambos en relación con Matilda, tanto en lo administrativo como en lo emocional.

En un primer audio, la voz que se oye no es la de Redrado sino la de un colaborador directo, quien se ocupa de coordinar pagos vinculados a la escolaridad de la niña. En el mensaje, el secretario explica que intentó realizar la transferencia correspondiente al colegio, pero que la operación fue rechazada por falta de datos bancarios completos.

Según detalla, sólo contaba con el número de cuenta y no con el CBU, lo que complicó la gestión. Incluso relata que en oportunidades anteriores debió acercarse personalmente a una entidad bancaria para poder cumplir con el pago. “Martín me preguntó si lo había hecho, yo le dije que sí, pero la transferencia me llega rechazada. Estoy llamando al colegio, mandé mails, necesito el CBU”, se lo escucha decir, dejando en claro que la gestión respondía a un pedido directo del economista.

La tensión se incrementa en un segundo tramo de los audios, donde el intercambio deja de centrarse en cuestiones operativas y pasa a un plano mucho más personal. Allí es Luciana Salazar quien toma la palabra y expone, con dureza, su mirada sobre el rol que Redrado ocupaba en la vida de su hija: “Mi hija no es alguien para esconder”.

En ese mismo diálogo, la modelo traza una comparación con los otros hijos del economista y formula un reclamo que refleja su angustia: “¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Cómo se lo explico a una nena cuando crezca?”.

Lejos de suavizar el tono, Salazar marca un límite claro respecto del vínculo: “Si vas a sumar, bienvenido. Si vas a retroceder, retrocedé con otros, con nosotras no”, se la escucha decir, antes de subrayar que su hija ya cuenta con una figura que la ama profundamente y que daría la vida por ella.

El momento más crudo del intercambio llega sobre el final del audio, cuando la modelo dispara una frase directa y sin eufemismos: “El problema sos vos, no son tus hijos, no es tu novia, sos vos. Te lo dice una persona que estuvo ocho años al lado tuyo y lo padeció”.