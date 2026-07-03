El HAC realizó por primera vez en Argentina el implante de una nueva endoprótesis de aorta abdominal

La intervención fue realizada con éxito gracias al trabajo conjunto de los
Servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia del nosocomio.
El Hospital de Alta Complejidad (HAC) de Formosa alcanzó un nuevo hito
para la medicina argentina al realizar, por primera vez en el país, el implante
de una nueva endoprótesis de aorta abdominal.
El caso fue presentado y analizado en congresos internacionales de la
especialidad, donde el Servicio de Cirugía Cardiovascular del HAC tuvo una
participación activa, compartiendo las experiencias desarrolladas en la
institución y participando en la discusión clínica junto a referentes
internacionales en cirugía vascular y endovascular. A partir de ese intercambio
científico, se definió la utilización de una nueva endoprótesis adaptada a las
características específicas del paciente.
La intervención fue realizada con éxito gracias al trabajo conjunto de los
Servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia del HAC, marcando un
precedente para la cirugía cardiovascular argentina y demostrando el alto nivel
científico, técnico y humano de sus profesionales.
Para llegar a esta instancia, el Hospital de Alta Complejidad atravesó un
exigente proceso de evaluación por parte de especialistas internacionales,
quienes analizaron la experiencia del equipo, la complejidad del caso y las
capacidades de la institución.
Tras superar esa fase, el HAC fue seleccionado para llevar adelante este
innovador procedimiento, convirtiéndose en el primer centro del país en
implantar esta nueva endoprótesis de aorta abdominal.
Este logro refleja el compromiso permanente del hospital con la innovación, la
incorporación de tecnologías de vanguardia, la formación continua de sus
equipos y el trabajo interdisciplinario, permitiendo que pacientes de la región
accedan a tratamientos de máxima complejidad dentro del sistema de salud
provincial, se subrayó desde el nosocomio.
El HAC realizó por primera vez en Argentina el implante de una nueva endoprótesis de aorta abdominal
La intervención fue realizada con éxito gracias al trabajo conjunto de los