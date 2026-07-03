El HAC realizó por primera vez en Argentina el implante de una nueva endoprótesis de aorta abdominal

La intervención fue realizada con éxito gracias al trabajo conjunto de los

Servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia del nosocomio.

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) de Formosa alcanzó un nuevo hito

para la medicina argentina al realizar, por primera vez en el país, el implante

de una nueva endoprótesis de aorta abdominal.

El caso fue presentado y analizado en congresos internacionales de la

especialidad, donde el Servicio de Cirugía Cardiovascular del HAC tuvo una

participación activa, compartiendo las experiencias desarrolladas en la

institución y participando en la discusión clínica junto a referentes

internacionales en cirugía vascular y endovascular. A partir de ese intercambio

científico, se definió la utilización de una nueva endoprótesis adaptada a las

características específicas del paciente.

La intervención fue realizada con éxito gracias al trabajo conjunto de los

Servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia del HAC, marcando un

precedente para la cirugía cardiovascular argentina y demostrando el alto nivel

científico, técnico y humano de sus profesionales.

Para llegar a esta instancia, el Hospital de Alta Complejidad atravesó un

exigente proceso de evaluación por parte de especialistas internacionales,

quienes analizaron la experiencia del equipo, la complejidad del caso y las

capacidades de la institución.

Tras superar esa fase, el HAC fue seleccionado para llevar adelante este

innovador procedimiento, convirtiéndose en el primer centro del país en

implantar esta nueva endoprótesis de aorta abdominal.

Este logro refleja el compromiso permanente del hospital con la innovación, la

incorporación de tecnologías de vanguardia, la formación continua de sus

equipos y el trabajo interdisciplinario, permitiendo que pacientes de la región

accedan a tratamientos de máxima complejidad dentro del sistema de salud

provincial, se subrayó desde el nosocomio.