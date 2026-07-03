Comercios esperan un repunte de ventas con el cobro del aguinaldo y los sueldos estatales

La caída del consumo es una de las principales consecuencias de la crisis

económica bajo el Gobierno de Javier Milei. El ajuste fiscal y la pérdida

del poder adquisitivo han llevado a una fuerte contracción de las ventas en

supermercados, así como en comercios minoristas y mayoristas.

Con el pago de los sueldos de junio y el medio aguinaldo a los agentes

estatales por parte del Gobierno provincial, los comerciantes locales se

muestran esperanzados en un repunte de las ventas.

El fin de semana se procedió a la acreditación de ambos rubros

remunerativos a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones a cargo de la

Caja de Previsión Social (CPS), en tanto que el lunes 29 y el martes 30 fue

el turno de los agentes activos.

Al respecto, Juan Garcete, de la ropería “Los Tres Hermanos”, ubicada en

la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, destacó que, a pesar de la crisis

nacional, “la gente viene igual a hacer sus compras”.

Entre los productos más requeridos ante las bajas temperaturas de la época,

mencionó a las camperas, las medias, así como a las remeras y las

camisetas térmicas.

A ello se suman las indumentarias con la temática de Argentina, teniendo

en cuenta la Copa del Mundo 2026. “Todo lo que sea de Argentina se lleva

a loco”, subrayó.

Contó que en el local trabajan unas 15 personas, señalando que las medidas

libertarias repercutieron generando “una caída” en las ventas, sobre todo, el

año pasado. “Si bien influyó en nuestro trabajo, no se ha llegado a despedir

a nadie”, cerró.