El CEDEVA será sede de una jornada técnica enfocada en el pasto como un insumo clave para la ganadería formoseña y del Gran Chaco Americano

Desde un enfoque regional, se llevará a cabo el 7 de julio en las instalaciones del

organismo dedicado a validar tecnología y transferirla al sector agropecuario en la

localidad de Laguna Yema.

El ministro de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, el licenciado

Lucas Rodríguez, resaltó que desde el Gobierno de Formosa se impulsa el desarrollo de

una jornada técnica, a realizarse el próximo martes 7 de julio en las instalaciones del

Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema.

También acompañan el Instituto PAIPPA, la Universidad Provincial de Laguna Blanca

(UPLaB) y distintas áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente este evento, al

igual que organizaciones aliadas como el Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA) y una red regional vinculada a la investigación y al desarrollo de

pasturas para el Gran Chaco Americano, denominada “Grass Academy Latam”.

El ministro especificó, en esa línea, que esta red, “con base en la República del

Paraguay, está compuesta por grandes investigadores con vasta trayectoria vinculada a

EMBRAPA, “un organismo similar al INTA, pero que es de la República Federativa del

Brasil”, y adelantó que durante la jornada técnica se dictarán “charlas y exposiciones”.

Esas actividades, en líneas generales, abordarán “temas relaciones al desarrollo de

pasturas implantadas, el manejo del suelo y de la rotación de la hacienda”, en definitiva,

subrayó que este importante evento “se orientará a la ganadería formoseña y del Gran

Chaco Americano también”.

“Para que, -remarcó- fundamentalmente, productores paipperos, pero también técnicos y

estudiantes, compartan conocimientos que apunten a favorecer los procesos y manejos

dentro de la ganadería e incorporar desarrollos tecnológicos vinculados a ella”.

En ese aspecto, aseguró que es clara la política del Gobierno de Formosa, la cual de la

mano del gobernador Gildo Insfrán “viene dando pasos muy importantes para fortalecer

la ganadería, a partir de acciones como ser la formalización de asociaciones paipperas,

la organización de ferias y remates ganaderos, la incorporación de genética”, por

mencionar algunas de ellas.

En ese contexto, es que, entonces, se analizará “el pasto como un insumo clave”, al

considerarlo fundamental para lograr mejorar los índices productivos y reproductivos”.

Y que ello permita aumentar progresivamente el stock de la provincia a partir de

optimizar “los índices de preñez y parición en todo el sistema productivo,

independientemente del estrato de productores que lo apliquen, sean pequeños, grandes

o medianos”, robusteció.

Por tanto, aseguró que será valiosa y significativa desde todo punto de vista esta jornada

técnica, ya que, sin dudas, será oportuna en cuanto a incorporar conocimientos con la

finalidad de potenciar lo que respecta a la gestión de las pasturas y pastizales de campos

y lotes. “Lo consideramos fundamental porque es un insumo clave”, volvió a reiterar,

aunque también marcó que, “muchas veces, se pone más el foco en el animal, es decir,

sobre la hacienda, y no tanto sobre el agua, el suelo y el pasto, que es lo que hace que la

productividad de los sistemas ganaderos mejoren”.