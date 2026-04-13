Basterra cargó contra Basualdo por desmontar bosques nativos en Formosa

Apuntó contra el presidente de Diputados, Martín Menem, por ignorar el

oficio judicial enviado desde Las Lomitas y no trabar el embargo sobre la

dieta del ahora libertario con el objetivo de resarcir el daño ambiental.

Durante la extensa sesión de la Cámara de Diputados que culminó el

pasado miércoles 8 con la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares,

el diputado nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Luis Basterra

pidió una cuestión de privilegio para denunciar al legislador libertario

formoseño Atilio Basualdo por violación de la legislación ambiental.

“El diputado Basualdo ha violado la Ley Nacional de Bosques, atentando

contra el ambiente con la única finalidad de engrosar su patrimonio

personal”, afirmó Basterra en su alocución, según recabó AGENFOR.

Aseveró que “con total desprecio y solo con fines de lucro”, el legislador

desmontó 659 hectáreas, irregularidad que fue detectada por el sistema de

alerta temprana del Estado nacional.

Para dimensionar la magnitud del desmonte, sostuvo que la superficie

afectada “es equivalente a dos veces los bosques de Palermo”, en la Ciudad

de Buenos Aires, y comparable con el área núcleo de la Reserva de

Biósfera de Laguna Oca, ubicada en la Capital formoseña.

Explicó que ello derivó en una causa judicial impulsada por el Gobierno

provincial, donde la Justicia ya dictó sentencia firme en la causa “Provincia

de Formosa c/Basualdo y otros”, condenando al exintendente de Las

Lomitas a pagar más $624 millones de capital, más intereses y costas, lo

que eleva la cifra total por encima de los $749 millones.

Sin embargo, “el diputado Basualdo pretende eludir su responsabilidad

manteniéndose como un infractor moroso, en abierta contraposición con el

artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que es el de preservar y

recomponer el daño ambiental”, reprobó Basterra.

En ese marco, fue más allá y apuntó contra el presidente de la Cámara

Baja, Martín Menem, al advertir que existe un oficio judicial para trabar

embargo sobre la dieta del legislador formoseño de La Libertad Avanza

(LLA) con el objetivo de resarcir el daño ambiental.

“El pasado 13 de marzo (Menem) fue notificado mediante oficio judicial

remitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, del

Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción de Las Lomitas,

ordenando trabar embargo sobre la dieta del diputado Basualdo para

resarcir el daño ambiental causado”, remarcó Basterra, advirtiendo que “a

la fecha ha hecho caso omiso y no ha dado curso a este oficio,

convirtiéndose en un obstáculo para la Justicia”.

Tras agregar que incluso el pasado miércoles ingresó un nuevo oficio

reiterando el pedido y otorgando un plazo de cinco días para informar si la

medida fue efectivizada, le reclamó: “Cumpla con su deber, señor

Presidente, no se convierta en el brazo ejecutor de la impunidad ni sea parte

de un contubernio para burlar un fallo ejemplar de la Justicia formoseña”.

Tras la intervención, la Presidencia de la Cámara respondió que el

expediente ya fue girado al área de Recursos Humanos y que “sigue la vía

administrativa” correspondiente. La cuestión de privilegio, en tanto, será

remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.