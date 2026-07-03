Formosa en la élite de la medicina: la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia para la instalación del Ciclotrón y Radiofarmacia

La Autoridad Regulatoria Nuclear, máximo órgano regulatorio nacional,
otorgó la licencia al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor
Kirchner” para la instalación de su Ciclotrón y Radiofarmacia, obra
anticipada por el gobernador Gildo Insfrán en su discurso de apertura del 1 de
marzo que eliminará la dependencia de insumos provenientes de Buenos Aires y
consolidará a la provincia como un polo regional de medicina nuclear.
La provincia de Formosa avanza hacia un hito sin precedentes en materia de
salud pública y desarrollo científico. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
dio el aval formal para instalar el Ciclotrón y la Radiofarmacia en el Centro de
Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” (CEMENURNK), un
paso clave que permitirá producir localmente los insumos esenciales para
estudios oncológicos de alta complejidad.
Así lo indicó el licenciado Martín Mutuberría es el gerente general de la
Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor
Kirchner” (CEMENURNK).
“Vamos a iniciar la etapa final de la puesta en marcha del Ciclotrón, que
comprende la finalización de la infraestructura civil y la adquisición de
equipamiento especializado con una inversión estimada de $12.800 millones de
pesos. Este avance nos permitirá producir radiofármacos para el diagnóstico de
alta precisión, consolidando la soberanía tecnológica y sanitaria en un área
crítica”, anunció el gobernador Gildo Insfrán en la apertura de sesiones
legislativas este año, destacando que es una inversión financiada con fondos del
Tesoro Provincial.
“Con ello brindaremos más cobertura y mejores tratamientos a los formoseños,
consolidándonos como un centro público de referencia en medicina nuclear”,
señaló.
De esta manera, la habilitación fue concedida luego de que la ARN verificara el
cumplimiento de todas las exigencias en materia de seguridad nuclear,
marcando el inicio de una nueva etapa para el sistema sanitario provincial.
Con esta autorización, Formosa avanza hacia una mayor autonomía tecnológica
y sanitaria, al completar todo el proceso de producción, fraccionamiento y
aplicación de radiofármacos dentro de su propio territorio, ingresando al
reducido grupo de provincias capaz de producir estos insumos, como parte de
una élite de medicina nuclear.
Este logro es el resultado de un trabajo sostenido entre el Gobierno de Formosa
y el Centro de Medicina Nuclear, que desde su creación apostó por incorporar
tecnología de última generación para ampliar la capacidad del sistema público
de salud y garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos y
diagnósticos de excelencia sin salir de la provincia, tengan o no cobertura
social.
Una inversión estratégica para alcanzar la autonomía
La inversión anunciada por el mandatario, está destinada a finalizar la
infraestructura específica que demanda este tipo de instalaciones, incluyendo un
búnker de alta seguridad diseñado bajo estándares de ingeniería nuclear, además
de incorporar el equipamiento especializado necesario para la operación del
Ciclotrón y la Radiofarmacia.
Con la producción local, Formosa podrá asegurar la disponibilidad permanente
de estos insumos, reducir los tiempos de espera, eliminar riesgos asociados al
transporte y brindar mayor previsibilidad a los pacientes que requieren estudios
de medicina nuclear.
Además, la nueva capacidad instalada permitirá proyectar al Centro de
Medicina Nuclear como un referente regional, con posibilidades de abastecer a
otras provincias del norte argentino e incluso a países limítrofes.
La autorización otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear representa
mucho más que una habilitación técnica. Significa que Formosa incorpora una
capacidad científica y tecnológica que hasta ahora estaba concentrada en pocos
centros del país.
De esta manera, la provincia consolida una infraestructura estratégica que
fortalece el acceso a diagnósticos oncológicos de alta precisión, reduce la
dependencia de terceros y amplía las posibilidades de desarrollo en medicina
nuclear, reafirmando una política de inversión pública orientada a que los
formoseños puedan acceder a tecnología de nivel internacional sin tener que
trasladarse fuera de la provincia.