Formosa en la élite de la medicina: la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia para la instalación del Ciclotrón y Radiofarmacia

La Autoridad Regulatoria Nuclear, máximo órgano regulatorio nacional,

otorgó la licencia al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor

Kirchner” para la instalación de su Ciclotrón y Radiofarmacia, obra

anticipada por el gobernador Gildo Insfrán en su discurso de apertura del 1 de

marzo que eliminará la dependencia de insumos provenientes de Buenos Aires y

consolidará a la provincia como un polo regional de medicina nuclear.

La provincia de Formosa avanza hacia un hito sin precedentes en materia de

salud pública y desarrollo científico. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)

dio el aval formal para instalar el Ciclotrón y la Radiofarmacia en el Centro de

Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” (CEMENURNK), un

paso clave que permitirá producir localmente los insumos esenciales para

estudios oncológicos de alta complejidad.

Así lo indicó el licenciado Martín Mutuberría es el gerente general de la

Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor

Kirchner” (CEMENURNK).

“Vamos a iniciar la etapa final de la puesta en marcha del Ciclotrón, que

comprende la finalización de la infraestructura civil y la adquisición de

equipamiento especializado con una inversión estimada de $12.800 millones de

pesos. Este avance nos permitirá producir radiofármacos para el diagnóstico de

alta precisión, consolidando la soberanía tecnológica y sanitaria en un área

crítica”, anunció el gobernador Gildo Insfrán en la apertura de sesiones

legislativas este año, destacando que es una inversión financiada con fondos del

Tesoro Provincial.

“Con ello brindaremos más cobertura y mejores tratamientos a los formoseños,

consolidándonos como un centro público de referencia en medicina nuclear”,

señaló.

De esta manera, la habilitación fue concedida luego de que la ARN verificara el

cumplimiento de todas las exigencias en materia de seguridad nuclear,

marcando el inicio de una nueva etapa para el sistema sanitario provincial.

Con esta autorización, Formosa avanza hacia una mayor autonomía tecnológica

y sanitaria, al completar todo el proceso de producción, fraccionamiento y

aplicación de radiofármacos dentro de su propio territorio, ingresando al

reducido grupo de provincias capaz de producir estos insumos, como parte de

una élite de medicina nuclear.

Este logro es el resultado de un trabajo sostenido entre el Gobierno de Formosa

y el Centro de Medicina Nuclear, que desde su creación apostó por incorporar

tecnología de última generación para ampliar la capacidad del sistema público

de salud y garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos y

diagnósticos de excelencia sin salir de la provincia, tengan o no cobertura

social.

Una inversión estratégica para alcanzar la autonomía

La inversión anunciada por el mandatario, está destinada a finalizar la

infraestructura específica que demanda este tipo de instalaciones, incluyendo un

búnker de alta seguridad diseñado bajo estándares de ingeniería nuclear, además

de incorporar el equipamiento especializado necesario para la operación del

Ciclotrón y la Radiofarmacia.

Con la producción local, Formosa podrá asegurar la disponibilidad permanente

de estos insumos, reducir los tiempos de espera, eliminar riesgos asociados al

transporte y brindar mayor previsibilidad a los pacientes que requieren estudios

de medicina nuclear.

Además, la nueva capacidad instalada permitirá proyectar al Centro de

Medicina Nuclear como un referente regional, con posibilidades de abastecer a

otras provincias del norte argentino e incluso a países limítrofes.

La autorización otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear representa

mucho más que una habilitación técnica. Significa que Formosa incorpora una

capacidad científica y tecnológica que hasta ahora estaba concentrada en pocos

centros del país.

De esta manera, la provincia consolida una infraestructura estratégica que

fortalece el acceso a diagnósticos oncológicos de alta precisión, reduce la

dependencia de terceros y amplía las posibilidades de desarrollo en medicina

nuclear, reafirmando una política de inversión pública orientada a que los

formoseños puedan acceder a tecnología de nivel internacional sin tener que

trasladarse fuera de la provincia.