Entre Ríos: Madre e hija desaparecieron en un arroyo en pleno temporal

Una madre y su hija fueron arrastradas por el desborde del arroyo Colorado en pleno temporal en Entre Ríos y son buscadas intensamente en los últimos días. De acuerdo con las autoridades la mujer y la niña vivían en un domicilio ubicado a la vera del río y no lograron escapar a tiempo cuando creció el arroyo cercano a su vivienda.

Patricia Mena, de 32 años, y su hija Kiara Barrios, de 10, fueron vistas por última vez el jueves por la mañana en su casa, en el cruce de las calles Blas Parera y Brown. En ese momento la vivienda se desplomó por la fuerza del agua y aún no hay rastros de las desaparecidas.

Junto con ellas había otros tres integrantes de la familia que sí pudieron ser rescatados. En la búsqueda de Mena y de la pequeña Barrios trabajan en conjunto buzos tácticos, personal de Defensa Civil, bomberos y agentes de la policía.

Lucas García, funcionario de Protección Civil en Entre Ríos, se refirió a la situación de la provincia y la búsqueda de madre e hija: “Han llovido más de 100 milímetros, estamos en alerta roja. Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”.