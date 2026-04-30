El ministro Rodríguez destacó el “trabajo articulado” con la comunidad rural

En el marco de una planificación sostenida del Gobierno de Formosa a
través del Instituto PAIPPA, se concretó en el interior el segundo remate
de invernada de la provincia, un espacio que les permitió a los productores
comercializar su hacienda a precios justos.
Este miércoles 29, en el predio de la Asociación Civil de Productores
Agropecuarios de la Región Norte, se llevó a cabo el segundo remate de
invernada de la provincia, el primero desarrollado en la localidad de
Laguna Blanca.
El evento pecuario convocó a más de 60 pequeños y medianos productores,
quienes comercializaron más de 850 cabezas de ganado, cifras que toman
relevancia “en un contexto en donde la Argentina está sufriendo las
consecuencias de políticas liberales del Gobierno nacional, que trajeron
consigo la disminución del consumo”, contrastó el ministro de la
Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, al dialogar con AGENFOR.
A modo de ejemplo, comentó que el alto precio de la carne en mostrador
“ha afectado gravemente el consumo interno de la Argentina”, llevando al
consumo de carne bovina por persona al mínimo histórico de 43 kilos,
cuando “en promedio se consumen casi 70 kilos por habitante en el país”.
En contraposición a todo ello, “esta acción del Gobierno provincial les
permite a los productores poder formalizarse individualmente para que
puedan facturar, ser parte de una asociación y, a partir de ahí, tener la
iniciativa propia de participar en este tipo de remates”, promovidos desde
la cartera productiva y ambiental junto con el PAIPPA, que trabajan
mancomunadamente con otros organismos del Estado local.
De este modo, se siguen robusteciendo las acciones para “darles
previsibilidad a los productores para que en cierta fecha puedan tener la
oportunidad de comercializar sus animales”, lo que además “permite
ordenar la cadena de la carne en Formosa”, acentuó el funcionario.
Por último, anticipó que “próximamente” se realizarán nuevos remates en
el interior provincial, teniendo en cuenta que se delineó una planificación
anual en el marco de “la continuidad del trabajo articulado” con la
comunidad rural.
El ministro Rodríguez destacó el “trabajo articulado” con la comunidad rural
En el marco de una planificación sostenida del Gobierno de Formosa a