El ministro Rodríguez destacó el “trabajo articulado” con la comunidad rural

En el marco de una planificación sostenida del Gobierno de Formosa a

través del Instituto PAIPPA, se concretó en el interior el segundo remate

de invernada de la provincia, un espacio que les permitió a los productores

comercializar su hacienda a precios justos.

Este miércoles 29, en el predio de la Asociación Civil de Productores

Agropecuarios de la Región Norte, se llevó a cabo el segundo remate de

invernada de la provincia, el primero desarrollado en la localidad de

Laguna Blanca.

El evento pecuario convocó a más de 60 pequeños y medianos productores,

quienes comercializaron más de 850 cabezas de ganado, cifras que toman

relevancia “en un contexto en donde la Argentina está sufriendo las

consecuencias de políticas liberales del Gobierno nacional, que trajeron

consigo la disminución del consumo”, contrastó el ministro de la

Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, al dialogar con AGENFOR.

A modo de ejemplo, comentó que el alto precio de la carne en mostrador

“ha afectado gravemente el consumo interno de la Argentina”, llevando al

consumo de carne bovina por persona al mínimo histórico de 43 kilos,

cuando “en promedio se consumen casi 70 kilos por habitante en el país”.

En contraposición a todo ello, “esta acción del Gobierno provincial les

permite a los productores poder formalizarse individualmente para que

puedan facturar, ser parte de una asociación y, a partir de ahí, tener la

iniciativa propia de participar en este tipo de remates”, promovidos desde

la cartera productiva y ambiental junto con el PAIPPA, que trabajan

mancomunadamente con otros organismos del Estado local.

De este modo, se siguen robusteciendo las acciones para “darles

previsibilidad a los productores para que en cierta fecha puedan tener la

oportunidad de comercializar sus animales”, lo que además “permite

ordenar la cadena de la carne en Formosa”, acentuó el funcionario.

Por último, anticipó que “próximamente” se realizarán nuevos remates en

el interior provincial, teniendo en cuenta que se delineó una planificación

anual en el marco de “la continuidad del trabajo articulado” con la

comunidad rural.