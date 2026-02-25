Comienza una audiencia clave en la causa por la desaparición de Loan Peña

La audiencia preliminar del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, será transmitida este viernes por YouTube.

La jornada virtual comenzará a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, donde el fiscal general Carlos Schaefer representará al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una audiencia clave, ya que comenzarán a debatirse las pruebas y los testigos que declararán en el juicio oral y público que hasta el momento no tiene fecha.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel (encubrimiento); Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario.

Los otros implicados en el supuesto entorpecimiento de la investigación son Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Loan desapareció en junio del año pasado en el Paraje Algarrobar de la localidad correntina de 9 de Julio, cuando acompañó a su papá a almorzar a la casa de la abuela Catalina. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes.

Hace un mes, el Ministerio de Seguridad, a pedido del Poder Judicial, incrementó la recompensa para quienes aporten datos sobre su paradero. El monto para quienes aporten información certera ascendió de 5 a 20 millones de pesos.