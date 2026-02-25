Reforma laboral en el Senado: la CGT no marchará el viernes y se movilizará el lunes a Tribunales

El viernes habrá sesión y probablemente ley. Pero no habrá columnas cegetistas en la puerta del Congreso. La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió no marchar el día en que el Senado tratará la reforma laboral y trasladar la disputa a los tribunales.

Moisés, vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz

La definición se tomó en la sede de UPCN y fue comunicada por Jorge Sola, cosecretario general de la CGT. La escena elegida no será el recinto sino Plaza Lavalle; el lunes presentarán una impugnación judicial y la acompañarán con movilización.

Del Congreso a la Justicia

La central no convocará a paro ni se movilizará el viernes, cuando todo indica que la Ley de Reforma Laboral será aprobada en la Cámara alta.

“La decisión es hacer una movilización el próximo lunes en la Justicia”, sintetizó Sola al salir del encuentro.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”.

No al paro de 36 horas

La decisión también implica no sumarse al paro de 36 horas con movilización que impulsa el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), donde confluyen sectores más duros.

En la mesa estuvieron Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

El diagnóstico fue que las gestiones previas ante el Gobierno y gobernadores no alteraron el curso legislativo. “A la luz de los resultados, pareciera que no ha alcanzado”, admitió Sola.

Qué puntos cuestionarán

Sola no detalló los artículos a impugnar, pero adelantó que el planteo apuntará a aspectos que consideran inconstitucionales, vinculados a derechos individuales y colectivos.

Según explicó, hay puntos que alteran la representación gremial y derechos de los trabajadores. La estrategia, entonces, será disputar la letra chica una vez sancionada la norma.