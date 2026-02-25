140 despidos en la empresa Aires del Sur: “Que aparezcan los dueños y se sienten a negociar”

El 15 de enero pasado los trabajadores de la empresa productora de aires acondicionados fueguina Aires del Sur se tenían que presentar para retomar el trabajo de planta. Pero horas antes del ingreso, los nuevos dueños de la compañía anunciaron 140 suspensiones por una semana. El 2 de febrero, a su vuelta, la empresa renovó la suspensiones, esta vez sin goce de sueldo.

“Dejaron tirados a más de 140 familias y lo único que quieren es irse, quedarse con la empresa a través de la quiebra y no pagar absolutamente nada”, declaró el delegado gremial de Aires del Sur y parte del cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Maximiliano Uriona.

La empresa tuvo su primer cimbronazo en 2025, cuando los trabajadores notaron que algunas marcas que no eran de la empresa la contrataban para fabricar los equipos. Fue en ese momento que la patronal decidió sustituir por importaciones.

Pero antes, en 2019, la firma entró en concurso de acreedores. “Ahora estamos en esta situación donde nuevos accionistas compran la fábrica y nos prometieron que iban a haber inversiones, que iban a sumar nuevos productos”, contó Uriona.

Pero la inversión nunca llegó. Probablemente, apuntalados por el programa económico del gobierno nacional, la apertura de importaciones, la promesa de la reforma laboral y el paragüas de protección del discurso oficialista, los dueños presentaron, por el contrario, el pedido de quiebra con otra idea en mente: entrar en conflicto con los trabajadores, declararse en banca rota y esperar a que se apruebe la nueva legislación laboral para despedir sin costo.

Los trabajadores no conocen a los nuevos dueños. Solo conocen dos nombres, el de Pablo Martínez y Luciano Rosso, pero no saben a ciencia cierta quiénes son. “Vimos dos personas a través de un Zoom y realmente no sabemos si son los nuevos accionistas o no”, reveló el delegado de la UOM.

Luego de enterarse del pedido de quiebra, los trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica tomaron la fábrica para exigir el pago de salarios adeudado, la continuidad laboral y que se presenten los dueños para negociar. “Que los empresarios que compraron la fábrica en noviembre aparezcan y se sienten a negociar como corresponde”, subrayó Uriona en Escuchá Página|12.

Aires del Sur se suma a la lista de empresas fueguinas como Mirgor, TelFu y Nissan que están en conflicto o, directamente, cerraron sus puertas tras la apertura de importaciones que anunció el gobierno nacional a mediados de 2025. La zona está gravemente afectada porque, agravado por las condiciones climáticas del lugar, sin trabajo las familias se ven obligadas a mudarse.

“No tenemos sueldo, no tenemos voucher, no tenemos indemnizaciones, los alquileres se vencieron, las cuotas alimentarias no se pagaron, las prepagas ya no se pueden sostener, empezó el período de clases y no tenemos cómo comprar útiles, no sabemos si el Anses nos va a pagar asignaciones porque estamos activos sin pagar aportes”, concluyó.