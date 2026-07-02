Juicio por la desaparición de Loan: hoy declara la abuela Catalina y otros familiares

Ya dieron testimonio los papás y hermanos del pequeño.

Buenos Aires, 2 julio (NA) – La abuela Catalina y otros familiares de Loan Peña declaran este jueves en el juicio que se desarrolla en Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes para saber qué pasó aquel 13 de junio de 2024. En las últimas dos audiencias dieron testimonio los papás y hermanos del pequeño.

En la jornada de hoy será el turno de Catalina, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se desarrolló el almuerzo previo a su desaparición en la zona del naranjal, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

A su vez, se esperan más testimoniales con relación al entorno del niño. Dos de esas declaraciones son más que importantes debido a que se tratan de personajes reconocidos en la causa: Camila Núñez, esposa del primo del Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez.

Macarena es una de las piezas más relevantes. Hija de dos de los acusados y quien días después del inicio de la causa fue con su mamá hasta la ciudad de Corrientes para declarar en el fuero provincial que Loan sufrió un accidente automovilístico.

Camila es una de las personas que estuvo presente en el almuerzo y negó rotundamente la versión de Laudelina sobre un siniestro vial.

El listado también está integrado por Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos de Loan.

El martes y miércoles se llevaron a cabo audiencias atravesadas por una fuerte carga emocional, donde los padres y hermanos se quebraron al recordar al menor.

Agencia NA.