Destacan experiencia pedagógica innovadora de la EPEP N° 331 presentada en el inicio del ciclo lectivo 2026 en Formosa

Autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa

pusieron en valor la experiencia desarrollada por la comunidad educativa de la

EPEP N° 331 “Amalia Valentina Parola”, a partir del proyecto denominado

“Relatos Maromeros”, una propuesta que nació frente a una problemática

detectada en el aula vinculada al déficit en la oralidad.

El director de Educación Primaria, Juan Meza, explicó que la iniciativa surgió

como respuesta pedagógica concreta a esa necesidad. “Se inició un proyecto a

partir del abordaje de la obra literaria Mister I, haciendo foco en temáticas como

el bullying y la salud bucodental, que fue transmitido en vivo por streaming en

el primer programa emitido”, detalló.

Según precisó el funcionario, la experiencia resultó “altamente significativa”, ya

que permitió a los estudiantes expresar emociones, identificar situaciones de

acoso escolar y reflexionar sobre las consecuencias de determinadas conductas.

“A través del recurso de Mister I se generó un espacio de diálogo, escucha y

construcción colectiva, fortaleciendo vínculos y promoviendo una convivencia

escolar más respetuosa”, afirmó.

Asimismo, destacó que durante las representaciones y la producción del

programa los alumnos fueron ganando seguridad y confianza, evidenciando

avances pedagógicos concretos. “Cada vez que lo realizaban demostraban

alegría y compromiso, siendo notorios los logros alcanzados”, subrayó.

La propuesta trascendió el ámbito institucional luego de la inauguración de la

EPEP N° 548 “Profesor Rodolfo Reynaldo Benítez”, cuando la comunidad

educativa de la Escuela 331 fue invitada a compartir su experiencia con el

Gobernador de la provincia. La presentación se realizó mediante una

transmisión en directo con formato de entrevista, generando un intercambio

dinámico con el primer mandatario.

Por su parte, la referente provincial del Plan de Alfabetización, Mariel Rico,

sostuvo que el eje central del proyecto radica en “formar ciudadanos capaces de

desenvolverse en cualquier ámbito”. En ese sentido, remarcó que esta política

educativa se enmarca en un trabajo sostenido desde hace años por la Dirección

de Educación Primaria.

“Se trata de generar espacios para que las escuelas puedan abordar sus propias

temáticas con herramientas pedagógicas y didácticas, promoviendo la

producción de textos y su comunicación tanto escrita como oral en distintos

contextos”, explicó.

Finalmente, Rico resaltó que la experiencia arroja resultados positivos que

contribuyen a la formación integral de los niños en todo el territorio provincial,

siendo notorio su desempeño en encuentros y ferias nacionales.

De este modo, la iniciativa de la Escuela 331 se consolida como una muestra

concreta del impacto de las políticas públicas educativas orientadas al

fortalecimiento de la alfabetización, la expresión oral y la construcción de

ciudadanía desde las aulas formoseñas.