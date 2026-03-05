Destacan experiencia pedagógica innovadora de la EPEP N° 331 presentada en el inicio del ciclo lectivo 2026 en Formosa

Autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa
pusieron en valor la experiencia desarrollada por la comunidad educativa de la
EPEP N° 331 “Amalia Valentina Parola”, a partir del proyecto denominado
“Relatos Maromeros”, una propuesta que nació frente a una problemática
detectada en el aula vinculada al déficit en la oralidad.
El director de Educación Primaria, Juan Meza, explicó que la iniciativa surgió
como respuesta pedagógica concreta a esa necesidad. “Se inició un proyecto a
partir del abordaje de la obra literaria Mister I, haciendo foco en temáticas como
el bullying y la salud bucodental, que fue transmitido en vivo por streaming en
el primer programa emitido”, detalló.
Según precisó el funcionario, la experiencia resultó “altamente significativa”, ya
que permitió a los estudiantes expresar emociones, identificar situaciones de
acoso escolar y reflexionar sobre las consecuencias de determinadas conductas.
“A través del recurso de Mister I se generó un espacio de diálogo, escucha y
construcción colectiva, fortaleciendo vínculos y promoviendo una convivencia
escolar más respetuosa”, afirmó.
Asimismo, destacó que durante las representaciones y la producción del
programa los alumnos fueron ganando seguridad y confianza, evidenciando
avances pedagógicos concretos. “Cada vez que lo realizaban demostraban
alegría y compromiso, siendo notorios los logros alcanzados”, subrayó.
La propuesta trascendió el ámbito institucional luego de la inauguración de la
EPEP N° 548 “Profesor Rodolfo Reynaldo Benítez”, cuando la comunidad
educativa de la Escuela 331 fue invitada a compartir su experiencia con el
Gobernador de la provincia. La presentación se realizó mediante una
transmisión en directo con formato de entrevista, generando un intercambio
dinámico con el primer mandatario.
Por su parte, la referente provincial del Plan de Alfabetización, Mariel Rico,
sostuvo que el eje central del proyecto radica en “formar ciudadanos capaces de
desenvolverse en cualquier ámbito”. En ese sentido, remarcó que esta política
educativa se enmarca en un trabajo sostenido desde hace años por la Dirección
de Educación Primaria.
“Se trata de generar espacios para que las escuelas puedan abordar sus propias
temáticas con herramientas pedagógicas y didácticas, promoviendo la
producción de textos y su comunicación tanto escrita como oral en distintos
contextos”, explicó.
Finalmente, Rico resaltó que la experiencia arroja resultados positivos que
contribuyen a la formación integral de los niños en todo el territorio provincial,
siendo notorio su desempeño en encuentros y ferias nacionales.
De este modo, la iniciativa de la Escuela 331 se consolida como una muestra
concreta del impacto de las políticas públicas educativas orientadas al
fortalecimiento de la alfabetización, la expresión oral y la construcción de
ciudadanía desde las aulas formoseñas.