Descubrieron al Tucu López a los besos con una compañera de trabajo

La tarde de la televisión argentina se encendió con una revelación que nadie vio venir, pero que rápidamente se instaló como la noticia del día. En el programa A la Tarde, emitido por América TV, se encargaron de develar un enigmático que mantuvo a la audiencia en vilo durante gran parte de la emisión. Lo que comenzó como una serie de pistas sobre un nuevo romance terminó con la confirmación de que el Tucu López ha iniciado una relación con una colega de su entorno laboral.

El anuncio se manejó bajo la dinámica del misterio, donde los panelistas fueron soltando información a cuentagotas para generar expectativa. Según adelantaron en el piso, el protagonista de la historia es “un hombre que estuvo en pareja con dos famosas muy importantes del espectáculo” y que, recientemente, “se lo vio a los besos puros con una nueva”. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar cuando mencionaron que se trataba de un conductor y actor con gran presencia tanto en los medios tradicionales como en el ámbito del streaming y el teatro.

Finalmente, el nombre que acompañaba al del locutor salió a la luz: se trata de Noe Antúnez, una talentosa actriz y locutora oriunda de la provincia de Chaco. Ambos comparten actualmente un proyecto de streaming, espacio donde habría nacido la chispa que hoy los tiene en boca de todos. Para despejar cualquier tipo de duda sobre la veracidad del vínculo, el programa presentó pruebas visuales contundentes de un encuentro romántico entre ambos.

“Tenemos las imágenes de los dos besándose furiosamente”, aseguraron desde el equipo de A la Tarde mientras ponían al aire el material que no dejaba margen para especulaciones. El nivel de pasión captado en las cámaras llevó a los integrantes del panel a definir la situación como un “chape furioso”, señalando además que la química entre ellos es innegable. Por la fecha de las imágenes y la intensidad del encuentro, los periodistas coincidieron en que el vínculo “tiene toda la pinta de estar arrancando justo en Navidad”.

La noticia del nuevo noviazgo del Tucu López inevitablemente llevó a repasar su pasado sentimental, el cual siempre ha tenido una alta exposición mediática. Durante el debate en vivo, recordaron que el conductor “estuvo de novio con Sabrina Rojas y con Jimena Barón”, mencionando también que hubo otros acercamientos en su vida que jamás llegaron a tener el rótulo de oficiales ante la prensa.

El clima en el estudio pasó de la intriga a la celebración, con varios comentarios jocosos y picantes sobre la flamante pareja. Sin embargo, más allá de las bromas, la confirmación fue total y el programa cerró el tema con los mejores deseos para los protagonistas. “Felicitaciones para la nueva pareja”, sentenciaron antes de dar por finalizado el segmento, dejando en claro que lo que comenzó como un rumor de pasillo se transformó en una realidad confirmada por las cámaras.