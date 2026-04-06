10 hábitos diarios que cuidan la mente y previenen el deterioro cerebral en la vejez

Cuidar de la mente puede ser tan determinante como proteger el corazón o la piel. Ejercicios cerebrales sencillos y estructurados han adquirido relevancia en la prevención del deterioro cognitivo, ya que diversos estudios recientes muestran que contribuyen a reducir el riesgo de demencia y favorecen el mantenimiento de la memoria, incluso en personas con predisposición genética, según la revista médica The Lancet y la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos.

Diversos ejercicios mentales, avalados por expertos internacionales, han demostrado impactar en la agilidad cognitiva y la protección de la memoria durante la vejez. De acuerdo con The Lancet y la Alzheimer’s Association, la integración de estos hábitos en la vida cotidiana puede aportar beneficios significativos, aunque no garantiza una prevención absoluta del deterioro.

Estos ejercicios, diseñados para estimular la mente, difieren de la actividad pasiva como ver la televisión. El Dr. Douglas Scharre, director de la División de Neurología Cognitiva en la Universidad Estatal de Ohio, afirma que “aumentar estas conexiones sinápticas podría ayudar a generar reservas”, preparando al cerebro ante desafíos futuros como accidentes cerebrovasculares o demencia.

El Dr. Douglas Scharre destaca que reforzar las conexiones sinápticas fortalece el cerebro y ayuda a enfrentar futuros desafíos neurodegenerativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Dr. Zaldy S. Tan, director del Programa de Memoria y Envejecimiento del Sistema de Salud Cedars-Sinai, explica que la memoria combina distintos factores y que practicar cálculos mentales, juegos de rompecabezas o nuevos idiomas influye de forma diferenciada en la memoria episódica, visual, verbal o espacial.

Diez hábitos para fortalecer la memoria y la salud cerebral

Mantener una mente activa y saludable requiere la incorporación sistemática de hábitos que estimulan diferentes áreas del cerebro y favorecen la plasticidad neuronal. Entidades médicas sostienen que estas diez prácticas favorecen la preservación de la memoria y optimizan la función cognitiva en las distintas etapas de la vida adulta:

Actividad física regular: realizar ejercicios moderados o intensos, como caminar, nadar o andar en bicicleta, durante al menos treinta minutos al día, contribuye a mejorar la circulación cerebral, disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y proteger la estructura y el funcionamiento del cerebro.

Practicar deportes sociales: participar en disciplinas que combinan actividad física con interacción, como tenis, fútbol o pádel, estimula la toma de decisiones rápida, promueve la coordinación y refuerza los lazos sociales, lo que favorece el bienestar mental.

Socialización: mantener encuentros presenciales, dialogar, compartir experiencias personales y participar en actividades grupales fortalece las conexiones neuronales, estimula el procesamiento visual, auditivo y lingüístico, y reduce la sensación de aislamiento.

Realizar cálculos matemáticos: resolver operaciones mentales sin ayuda de calculadora promueve la agilidad de pensamiento, mejora la función ejecutiva y potencia la memoria de trabajo, aspectos esenciales para la vida cotidiana.

Aprender un idioma: estudiar y practicar una lengua extranjera estimula la flexibilidad cognitiva, retrasa la aparición de síntomas de deterioro y favorece la creación de nuevas conexiones neuronales, lo que impacta de manera positiva en la memoria a largo plazo.

Juegos de rompecabezas: dedicar tiempo a crucigramas, sudoku, ajedrez y otros juegos de lógica fortalece la memoria verbal, la percepción espacial y la capacidad de razonamiento, ya que cada modalidad activa diferentes regiones cerebrales.

Música e instrumentos: tocar un instrumento o aprender a interpretar melodías, incluso en la adultez, potencia la memoria episódica, la atención y la coordinación motora. Escuchar música también puede favorecer funciones cognitivas y emocionales.

Meditación: practicar meditación guiada o mindfulness durante al menos treinta minutos diarios contribuye a reducir el estrés, mejora la concentración y puede enlentecer el deterioro de regiones cerebrales clave, especialmente en personas con riesgo de alteraciones cognitivas.

Estimulación sensorial: realizar actividades que integren varios sentidos, como cocinar, pintar, jardinería o manualidades, refuerza la memoria a través de la interacción simultánea de tacto, olfato, vista y gusto, estimulando diversas rutas neuronales.

Dormir bien: garantizar entre siete y ocho horas de sueño reparador cada noche es esencial para la eliminación de toxinas cerebrales, la consolidación de recuerdos y el óptimo desempeño cognitivo durante el día.

Un collage de nueve imágenes que muestran a personas mayores activas: Nordic walking, bocce, charlando, estudiando, aprendiendo inglés, rompecabezas, guitarra, meditando y cocinando

La actividad mental diaria estimula la plasticidad neuronal y contribuye a la salud cerebral a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica constante y diversificada de estos hábitos constituye una de las estrategias más eficaces para preservar la salud cerebral y retardar el envejecimiento cognitivo.

Recomendaciones y advertencias de especialistas

La combinación y la regularidad en la práctica de estos hábitos, respaldada por la Alzheimer’s Association y la revista The Lancet, ofrece una de las estrategias más eficaces para preservar la salud cerebral a largo plazo.

Una neuróloga sentada frente a un monitor muestra imágenes de resonancia magnética cerebral a una paciente mayor sentada al otro lado del escritorio.

El desarrollo de hábitos de estimulación cerebral permite una mejor preservación de la función cognitiva (VisualesIA)

No obstante, los especialistas enfatizan que estas recomendaciones no sustituyen la consulta médica y que, ante síntomas persistentes de alteración de la memoria, es esencial recurrir a un profesional de la salud.