Camila Lattanzio lanzó un pedido urgente tras denunciar a su ex

La exparticipante de Gran Hermano, Camila Lattanzio, utilizó sus redes sociales para visibilizar una situación personal extremadamente delicada. A través de un mensaje que generó inmediata preocupación entre sus seguidores, confirmó que denunció formalmente a su última pareja por violencia física y psicológica y que, según relató, no obtuvo respuestas favorables en un primer momento.

En un posteo publicado en su cuenta de Instagram, la influencer decidió hacer público lo que hasta ahora había intentado mantener en el ámbito privado. “¡Chicos, necesito ayuda! Hace unos meses viví violencia física y psicológica de mi última pareja. Procedí a hacerle 2 denuncias y siempre me mantuve al margen porque no quería llegar a hacerlo público”, escribió, dejando en claro que su intención inicial era evitar la exposición mediática.

Sin embargo, explicó que una serie de hechos la llevaron a cambiar de postura. “Esperé la audiencia 3 meses y me vengo a enterar de que, porque trabaja en la política, me las dio de baja. Tengo pruebas, videos, audios y todo”, afirmó, sugiriendo presuntas irregularidades en el proceso judicial. Aunque no reveló la identidad del denunciado, confirmó que se trata de su expareja más reciente.

En el mismo mensaje expresó su frustración ante la falta de respuestas: “No quiero hacer quilombo por esto, pero ya no sé qué hacer. Traté de manejarlo con la justicia y tampoco me pudo ayudar”. La situación, según contó, no habría terminado con la presentación de las denuncias. “Hasta el día de hoy sigo recibiendo amenazas, me llaman todos los días, su abogado me habla por privado y me da de baja de lugares en los cuales yo voy a trabajar ¿qué debería hacer?”, agregó, evidenciando su angustia.

Horas después, y ante la repercusión que tomó su publicación, Lattanzio volvió a expresarse para agradecer el apoyo recibido. “Gracias a todos los que se preocuparon y me mandaron mensaje. Por el momento no puedo contar nada pero ya está la justicia actuando y ayudándome con este problema”, señaló, dando a entender que su reclamo comenzó a tener eco.

También aclaró que la denuncia fue realizada en su debido momento y que su deseo era resolver el conflicto sin exposición pública: “Obvio que la denuncia se hizo en su momento y traté de manejarlo lo menos público posible, pero bueno, a veces las cosas superan y se tiene que pedir ayuda”. Finalmente, anticipó que cuando el proceso lo permita dará más detalles: “Cuando pueda voy a salir a contar y mostrar todo, mientras tanto tengo que reserva algunas cosas, pero muchas gracias”.

La publicación abrió un fuerte debate en redes sociales sobre la violencia de género y la importancia de acompañar a quienes denuncian este tipo de situaciones.