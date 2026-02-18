Paraguay: murió un pescador argentino por un choque de lanchas

Un grave incidente náutico entre dos embarcaciones en jurisdicción de aguas Paraguayas, dejó como saldo una víctima fatal oriunda de Corrientes. El choque ocurrió cerca de las 21.40 del martes 17 de febrero, en cercanías de la Isla San Martín. Según las primeras informaciones, los tripulantes de las dos embarcaciones no se vieron y una chocó a la otra por la Popa.

La víctima fatal fue identificada con el apellido Salinas, ex integrante de la Prefectura Naval Argentina y productor ganadero. Hay otra persona internada en el hospital local.

De acuerdo a los primeros datos, Salinas cruzaba solo el río cuando se produjo la colisión. Hasta el momento no se determinó con precisión cómo se originó el impacto entre ambas embarcaciones.

Una de las hipótesis indica que la otra lancha habría embestido a la conducida por Salinas. También se investiga si la embarcación de la víctima contaba con la iluminación reglamentaria exigida para la navegación nocturna.

Rescataron a una turista que sufrió un accidente mientras practicaba un deporte náutico en Córdoba

Una mujer debió ser rescatada en el Dique Los Molinos, provincia de Córdoba tras sufrir una lesión mientras practicaba uno de los deportes náuticos que se ofrecen en la zona.

Se trata de una mujer de 39 años, oriunda de Mar del Plata, que intentó ejecutar una maniobra con una tabla de surf. Sin embargo, la situación no resultó como esperaba y cayó violentament al agua, a escasos metros de la embarcación en la que se encontraba junto a familiares.

Los testigos relataron que, tras el impacto, la turista fue trasladada hasta el interior de la lancha y permaneció allí inmovilizada, aguardando la llegada de los rescatistas. La escena generó preocupación entre quienes presenciaron el episodio y motivó un despliegue coordinado entre varias dependencias locales.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Policía de Córdoba, recibió el aviso y acudió al sector de Puerto del Águila. La respuesta incluyó la colaboración de profesionales del dispensario de Potrero de Garay, quienes evaluaron a la paciente a bordo de la embarcación. La prioridad de ambos equipos se centró en evitar cualquier movimiento que pudiera agravar las lesiones de la mujer, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de accidentes acuáticos.

Los rescatistas realizaron maniobras de inmovilización antes de proceder al traslado. Una vez que pudieron llevarla a la orilla, fue atendida en una ambulancia de camino al Hospital Arturo Illia, ubicado en la ciudad de Alta Gracia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre el grado de las lesiones que presenta la turista.