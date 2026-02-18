Santi Maratea salió al cruce de una acusación por presunta estafa

El reconocido influencer Santi Maratea, famoso por liderar masivas colectas solidarias, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Una grave denuncia comenzó a circular con fuerza en las plataformas digitales, señalando una presunta irregularidad en el manejo de los fondos destinados a una campaña de vivienda y refugio canino. Ante la viralización de estas sospechas, el joven decidió abandonar su perfil bajo y enfrentar las críticas con un despliegue de pruebas y declaraciones contundentes.

La controversia se originó a partir de un video difundido por una persona vinculada a la beneficiaria de una de sus colectas. Según este testimonio, el influencer solo habría entregado el 50% del dinero recaudado para la edificación de una casa que también funcionaría como asilo para animales. La repercusión fue inmediata, posicionando a Maratea entre las tendencias principales y cuestionando la transparencia que siempre ha sido su estandarte.

La respuesta en redes: “Llévenme a la justicia” Fiel a su estilo directo, Maratea utilizó su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para desmentir las acusaciones y desafiar a sus detractores. El influencer aseguró poseer toda la documentación respaldatoria y cuestionó la falta de acciones legales formales por parte de quienes lo señalan.

“Pero más que funarme, ¿por qué no me denuncian? Será porque todo lo que están diciendo es mentira y saben que si lo llevan a la justicia no tiene una sola prueba y yo tengo absolutamente todos los comprobantes de transferencias. Llévenme a la justicia si les importa tanto”.

En el mismo hilo, detalló que la recaudación ascendió a los 10 millones de pesos y que el total fue invertido en la construcción de la vivienda para una mujer en situación de precariedad. Explicó que las demoras ocurrieron por problemas de papeles del terreno municipal, pero que la obra finalizó exitosamente. “A la señora no le dan cámara porque está agradecida conmigo y no les sirve mostrar eso”, sentenció.

Para dar un cierre definitivo al tema, el influencer se presentó en el programa LAM (América TV) para dialogar con el panel. Durante su intervención, no ocultó el malestar que le generó la situación, describiendo sus sentimientos iniciales como una mezcla de injusticia y bronca.

Maratea fue más allá y denunció lo que él considera un “modus operandi” por parte de la denunciante para ganar notoriedad digital: “Ella, para hacerse viral, hace denuncias sin pruebas, como en mi caso, para tener seguidores para después derivarlos a que le compren cursos a su marido que ofrece de financiamiento y él mismo está imputado por la Comisión Nacional de Valores por haber ejercido sin matricula”.

Finalmente, el joven reafirmó su postura de total apertura ante la ley, ofreciéndose incluso a financiar el proceso legal de su acusadora con tal de dirimir la verdad en un tribunal. “Yo le pago los abogados para que ella me denuncie a mí y vamos a la justicia a ver quién dice la verdad y quién miente”, concluyó, redoblando la apuesta en un conflicto que parece estar lejos de terminar.