Cambios en MasterChef Celebrity: a qué hora Telefe emite la gala y cómo continúa el ciclo

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada ha provocado un efecto dominó en la programación de Telefe. Con el objetivo de blindar su audiencia nocturna, el canal movió a MasterChef Celebrity a las 21:30 horas.

De este modo, el certamen de cocina ahora funciona como el “plato de entrada” para el plato fuerte de la noche: la gala conducida por Santiago del Moro.

telefe cambia de horario a masterchef celebrity: cuando sale y como sigue

Informate más

Telefe cambia de horario a MasterChef Celebrity: cuándo sale y cómo sigue

Este miércoles, la presión sigue aumentando en la cocina de Wanda Nara. Tras la reciente eliminación de Andy Chango, quien quedó fuera de juego por decisión del jurado, MasterChef Celebrity entra en su etapa decisiva.

Con el reto de sushi en 45 minutos, esta noche será el momento de la degustación que define el futuro de los participantes.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 21:30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Quiénes continúan en carrera en MasterChef Celebrity

Emilia Attias (reingresó en el repechaje).

Maxi López.

Agustín “Cachete” Sierra.

Gastón “El Chino” Leunis.

Claudio “El Turco” Husaín.

Evangelina Anderson.

Ian Lucas.

Sofía “La Reini” Gonet.

La Joaqui.

Susana Roccasalvo.

Marixa Balli (quien quedó en el “mano a mano” final contra Miguel Ángel, pero fue salvada).