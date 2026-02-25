Córdoba: un joven de 19 años quedó con muerte cerebral porque le tiraron piedrazos cuando manejaba su moto

Un joven de 19 años quedó con muerte cerebral esta semana tras ser atacado a piedrados cuando manejaba su moto por una ruta de la localidad de Villa Dolores, en Córdoba. Por el caso hay dos sospechosos detenidos.

La víctima fue identificada como Mateo Cuello, un joven que fue atacado a piedrazos el martes a la madrugada en el barrio Las Encrucijadas, de Villa Dolores, en el departamento San Javier del valle de Traslasierra.

Según informó el sitio La Voz, Mateo llevaba a un amigo en su moto cuando otros dos varones, de 17 y 21 años, comenzaron a seguirlos.

La persecución se extendió durante 1,5 kilómetros, en los cuales Mateo y su amigo intentaron esquivar a los atacantes, que estaban armados con una gomera y les disparaban un proyectil tras otro.

En un momento Mateo miró para atrás y recibió en la sien el impacto de lo que habría sido una piedra o bulón.

Una fuente consultada por el medio cordobés explicó que a Mateo “no se le veía la lesión a simple vista”, cuando fue con su amigo a pedir ayuda a alguien cerca del lugar del ataque.

“No sabemos si fue una piedra o un bulonaazo… Ahora, los jóvenes se tiran con bulones envueltos con cinta de acetato. Y usan honderas”, precisó la fuente.

Mateo Cuello está internado desde el martes en la terapia intensiva del Hospital Regional de Villa Dolores, donde los médicos determinaron que tiene muerte cerebral.

Su familia autorizó la donación de sus órganos, un gesto loable en medio de la tragedia.

Mientras tanto, la fiscal Lucrecia Zambrana, del Fuero Múltiple de 1° Nominación de Córdoba, continua adelante con la investigación en el marco de la cual se realizaron varios allanamientos en el Departamento de San Javier.

En esos operativos se produjo la detención de los dos sospechosos, que tenían en su poder desde la moto que habrían usado para perseguir a Mateo hasta la gomera con la que habrían disparado los proyectiles.

Por el momento no está confirmada la hipótesis de un intento de robo, por lo que el móvil del crimen sigue siendo materia de investigación.