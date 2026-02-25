La historia de Solange Abraham con su ex marido y cómo siguen tras su regreso a Gran Hermano

El universo de los realities en Argentina atraviesa horas de gran expectativa ante lo que podría ser una de las incorporaciones más potentes de la temporada. Según versiones que han cobrado una fuerza inusitada en diversas plataformas digitales, Solange Gómez Abraham estaría a un paso de reingresar a la casa más famosa del país este mismo martes. Su participación se daría en el marco de Gran Hermano: Generación Dorada, la propuesta especial de Telefe que convoca a las figuras más emblemáticas que han pasado por el formato.

Si bien la señal mantiene el hermetismo que caracteriza a estos lanzamientos sorpresa, el fandom ya ha comenzado a debatir sobre el peso que tendría su retorno. Solange no es solo una exconcursante recordada por su desempeño estratégico en su edición original, sino que representa a una mujer cuya realidad personal ha dado giros dramáticos desde que se alejó de los focos mediáticos para priorizar su ámbito privado.

Tras su paso por la televisión, la vida de la conductora tomó un rumbo alejado del perfil alto. Solange se casó con el empresario Marcelo Da Corte y juntos fueron padres de una hija, Delfina. Sin embargo, su estabilidad familiar se vio interrumpida en 2023 por una ruptura que hoy vuelve a estar en el centro de la escena.

La separación se produjo cuando Da Corte, un hombre de gran poder adquisitivo, decidió dar por finalizado el vínculo tras sincerar su orientación sexual. Según ha trascendido, el empresario inició posteriormente una relación con quien era su entrenador personal, un hombre llamado Lautaro, con quien contrajo matrimonio hace apenas tres semanas.

Ante el inminente ingreso de Solange a la competencia, la dinámica familiar se ha reorganizado. Se ha informado que su exesposo, Marcelo Da Corte, quedará a cargo del cuidado de la pequeña Delfina mientras la madre de la niña se encuentre aislada en el reality.

Este regreso a la pantalla de Telefe supone no solo un desafío profesional para la jugadora, sino también la exposición de una historia de vida atravesada por la superación y el cambio. Lejos de las polémicas destructivas, Solange se ha mostrado enfocada en su presente y en la crianza de su hija, pero su entrada a la Generación Dorada promete poner en discusión vivencias personales que podrían convertirse en uno de los pilares narrativos de esta edición especial.