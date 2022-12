Bárbaro: “O termina el kirncherismo o termina el peronismo, los dos juntos no sobreviven”

En contacto con la AM990, el analista político Julio Bárbaro se refirió a la actualidad política de la Argentina y remarcó la existencia de una nueva grieta que divide a Capital Federal del resto del país.

En primer lugar, se refirió a la “nueva grieta” entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país por la coparticipación, y al respecto dijo que “esa grieta es tan vieja como la argentina, el interior siempre produciendo y la capital exportando”. Y agregó que ya “en el 76 se destruye la argentina y desde ahí no paramos de destruirla”. “Hay que convocar a la unidad nacional”, aconsejó.

Según Bárbaro lo más importante sobre el fin de esta historia “sería acatar la orden judicial, porque esa sería la grieta más peligrosa, la del poder judicial con el poder ejecutivo”.

Y continuó diciendo que “tenemos que bajar el tono y tomar conciencia de que el argentino promedio tiene que elegir el fracaso de Alberto y el de Macri, y hay demasiada soberbia para el fracaso”. “Debe haber madurez y políticos nuevos que llamen al dialogo, ya que la política es diálogo, no confrontación”, agregó.

“Tanto Macri como Cristina no van a ganar más ninguna elección, mientras continúen van a dañar más que lo que van a ayudar. Ninguno de los dos lleva a su grupo a un triunfo, si se ocultan, sus fuerzas se renovarían”, argumentó.

“Un candidato con el que trabajo, seria Juan Manzur, y estamos tratando de llegar a un peronismo más coherente, más del interior”, dijo y concluyó diciendo que: “O termina el kirncherismo o termina el peronismo, los dos juntos no sobreviven”, cerró.