Supermercadistas advierten que en Navidad el consumo cayó

Para conocer como cierra el año un sector tan importante como el de la venta de alimentos, la AM990 se puso en contacto con Ricardo “Pilo” Cáceres, propietario de la Cadena Cáceres quien realizó un balance del panorama local.

Comenzó diciendo que están “bastante preocupados, y seguramente más aquellos que pertenecen a otros rubros, como ropa o cosas que no son tan necesarias como la comida”.

Asimismo advirtió que el consumo cayó, “como en todo el país aquí en nuestra provincia, pero igualmente podíamos decir que se está moviendo un poco más, no siempre lo que se espera, es decir que estamos tratando de empatar”.

Según el empresaria, comparado con el año pasado, hay un 8 y 10% menos y la CAME ratificó lo mismo, tanto en el NEA y en todo el país. “Esta baja en el consumo cree que se debe a que las personas cambian su forma de comer, cambian hábitos, porque quizás a la gente ya no le alcanza para todo, o cambia por segundas marcas”, enumeró.

Sobre los productos que bajaron sus ventas dijo que “postres, vinos de medio precio, incluso todo lo que es lácteo, y así también productos que usan las amas de casa, entre otras cosas”.

Al ser consultado sobre lo que más se vendió para Navidad, comentó que “la carne, en primer lugar, ya que mantuvo sus precios, el pan dulce siempre compra la gente y también los budines, creo que es porque no aumentaron tantos los precios en estos productos.

Por último, se le preguntó sobre el horario de atención 24 horas de Carrefour, a lo que respondió que “ellos muchas cosas solucionan porque tercierizan mucho, tienen una base con 15 o 20 empleados y el resto está contratado por empresas tercerizadas y pagan por hora”.

Siguió diciendo que para ellos “es imposible porque tenemos que tomar empleados”, de hecho, tendrán un horario de verano “cerrando el mediodía, de 7.30 a 13.30 y de 17 a 21”.

“Trabajamos en año nuevo hasta las 19 o 19.30 en todos los locales, gracias a un arreglo que hicimos con el sindicato”, cerró.