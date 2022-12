Dictadura militar: Brindaron detalles del “archivo del terror” en Formosa

El 28 de diciembre de 2005 en Formosa, el juez Quinteros ordenó allanamientos simultáneos de la Gendarmería Nacional, la Jefatura de Policía, la sede de la Policía Federal, la Prefectura y el Regimiento de Infantería de Monte 29. Así se descubrió el Archivo del Terror de Formosa, organizado al estilo stronista y conteniendo carpetas, libros de novedades, legajos personales, libros de detenidos, actas de tortura y fotografías. Según la prensa de Formosa, la documentación más abundante fue incautada de la Policía Federal y de la Prefectura. Para referirse al respecto, la AM990 se puso en contacto con el profesor Eduadro Lenscak, ex detenido durante la última dictadura militar.

El profesor comenzó diciendo que: “Fue en la causa Carrillo, mientras se llevaba a cabo el juicio a Colombo, ex gobernador de Formosa, el juez ordenó allanamientos simultáneos y sincrónicos, en todos los organismos de todas las fuerzas, con asiento en la ciudad de Formosa”. Y siguió: “El mismo día y a la misma hora; en cada allanamiento había un oficial de justicia y duró el día completo. Yo estuve en la del ejército por la mañana y por la tarde en la prefectura naval”.

También contó que las documentaciones hoy “están digitalizadas y son de libre acceso a las personas y aportó información sobre cómo seguían los organismos de inteligencia del estado, y como todo esto era un trabajo coordinado entre el estado y las fuerzas militares”. “No era en contra de grupos subversivos terroristas armados, sino en contra de las instituciones vitales de la comunidad, como por ejemplo la iglesia”, prosiguió.

Siguió explicando que “por casualidad, algunas carpetas no fueron destruidas y es por eso que lograron encontrarse, hasta biblioratos enteros, pero el grueso de los documentos se mandó a quemar”.

“Hoy en día muchos de esos protagonistas están vivos y siguen una línea afín a la que se tenía en ese entonces. Todavía la historia se repite, y mirar para atrás nos sirve para entender lo que nos pasa ahora, y soñar un futuro mejor”, finalizó.