La ministra de Educación expuso la experiencia del Chaco en un encuentro internacional

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Sofía Naidenoff expuso experiencias y avances en alfabetización inicial del Chaco en un encuentro internacional, realizado el 23 y 24 de febrero en Brasilia.

Invitada por la Fundación Instituto Natura y la Organización No Gubernamental Argentinos por la Educación, con todos los gastos cubiertos, se sumó a una cumbre de referentes Latinoamericanos.

La ministra compartió un panel de debate educativo sobre comprensión lectora con representantes de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. En su exposición la profesora recordó que se logró reducir del el 63% al 54% las dificultades en lectura a través del Programa Aprendo Leyendo (implementado desde el 2025).

“Cuando nos hicimos cargo de la gestión del gobernador Leandro Zdero, se tomaron las cifras reales y se comenzó con una política directa de alfabetización, trabajando en territorio”, destacó. Entre las estrategias mencionó el uso de un libro por alumno, un manual por escuela de primero a tercer grado, guías de trabajo y libros de trabajos de cuentos, inclusive para la casa.

Además puntualizó que en el Chaco se implementó por ley el Programa de Formación Docente Continua Red Aprende 2024-2027 para el Nivel Inicial y el primer ciclo de Primaria. Desde 2024 también se aplica un test de fluidez y comprensión lectora en segundo y tercer grado.

“En la primera prueba el 35% de los chicos de tercer grado no podía alcanzar el nivel básico y sólo el 8% lo alcanzaba. Hoy el 35% alcanza el nivel básico y sólo el 8% no logra el nivel avanzado; eso es mostrar datos y mostrar política de Estado”, aseveró la ministra.

Señaló que además se llegó hasta El Impenetrable y a todas las comunidades originarias de la provincia, donde se alfabetiza a los niños moqoit, wichí y qom en sus lenguas maternas. “Tienen la misma política educativa”, aseguró.

La escuela y el aprendizaje

“La escuela sólo tiene sentido si el chico aprende. Si no hay decisión política, si no hay acompañamiento uno a uno, no se hubieran logrado estos resultados. Sólo se puede ser libre si los chicos aprenden y ese es nuestro objetivo”, afirmó la ministra chaqueña.

Sofía Naidenoff en la cumbre internacional.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación de Brasilia, a través del Compromiso Nacional Criança Alfabetizada, en alianza con ANPED, UNESCO, Asociación Bem Comum, Fundación Lemann y Fundación Instituto Natura. Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en el área de educación en el continente latinoamericano, reunió a autoridades estatales y de organizaciones estratégicas de América Latina.

A lo largo de dos días y de una extensa programación de paneles, los participantes pudieron compartir junto a los liderazgos educativos de los distintos países, una visión política común sobre la centralidad del derecho a la alfabetización para todas las infancias y su vínculo con la equidad y el futuro común.

La agenda fue estructurada principalmente para responder a los desafíos reales de la gestión pública en el área de la alfabetización.