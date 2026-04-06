Por qué el aceite de pescado puede ser un aliado en la quema de grasa

El aceite de pescado podría desempeñar un papel relevante en la reducción de grasa corporal, según un informe reciente del sitio especializado en salud y fitness Men’s Fitness. Recientes estudios señalan que este suplemento puede influir en el metabolismo y en la oxidación de grasas, con efectos visibles tras doce semanas de consumo regular.

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El aceite de pescado, cuando se consume a razón de tres gramos diarios durante 12 semanas, puede aumentar la tasa metabólica en reposo y favorecer la quema de grasa tanto durante la actividad física como en períodos de descanso. Estos efectos fueron documentados en personas sanas y sugieren un aporte con potencial al control del peso corporal.

Según el estudio recogido por el sitio especializado en salud y fitness Men’s Fitness, dos grupos de participantes recibieron cantidades equivalentes de calorías derivadas de grasas saludables; uno de ellos recibió un suplemento de tres gramos de aceite de pescado, mientras que el otro consumió la misma cantidad de aceite de oliva.

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Primer plano de un hombre atlético en movimiento, posiblemente corriendo, con una representación visual de músculos abdominales y un brillo de energía anaranjado.

El consumo diario de tres gramos de aceite de pescado durante 12 semanas muestra efectos positivos en la oxidación de grasas durante ejercicio y reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cabo de las 12 semanas, los participantes que recibieron el suplemento manifestaron incrementos en la tasa metabólica en reposo y una mayor utilización de la grasa como fuente de energía, tanto en estado de reposo como durante el ejercicio.

Metabolismo y oxidación de grasas

Los datos del sitio especializado en salud y fitness Men’s Fitness demostraron que el grupo que consumió aceite de pescado experimentó también una quema mayor de calorías durante la actividad física.

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La tasa de oxidación de grasas permaneció elevada tanto en situaciones de reposo como en movimiento, un hecho que sugiere un apoyo para quienes buscan mejorar su composición corporal a través de intervenciones sencillas y de bajo riesgo.

Estos efectos no fueron transitorios. De acuerdo con los investigadores, los cambios positivos se mantuvieron de forma constante al finalizar el periodo de observación, lo que respalda la incorporación periódica de este suplemento a la dieta.

Imagen de dos mujeres en un gimnasio: una corre en cinta, otra levanta una mancuerna. Ambas sudan y muestran concentración, con destellos de energía en el abdomen.

Estudios controlados demuestran que el suplemento de aceite de pescado incrementa la utilización de la grasa como fuente de energía en personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la magnitud de los resultados fue calificada como modesta por los autores del estudio, el hallazgo resulta relevante para quienes priorizan opciones seguras y accesibles para el manejo del peso.

El aceite de pescado se suma así a una lista limitada de complementos alimenticios cuyas ventajas sobre el metabolismo demostraron reproducibilidad en estudios controlados en seres humanos.

El énfasis de los investigadores en la seguridad del suplemento, su bajo costo relativo y la amplia disponibilidad comercial marca una diferencia frente a otras alternativas y suplementos para quemar grasa cuyo respaldo científico es escaso o inexistente.

Resultados de los estudios en personas

Dos científicos en batas blancas frente a pantallas con gráficos de datos, con frascos de cápsulas y botellas de suplementos en un laboratorio moderno.

Los beneficios observados con el aceite de pescado son modestos y se integran mejor cuando se acompaña de una dieta saludable y ejercicio físico regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al aporte cuantificable del suplemento, el sitio especializado en salud y fitness Men’s Fitness advierte que el aumento en la quema de grasa y en el metabolismo fue modesto. Una dosis diaria de tres gramos es suficiente, de acuerdo con las investigaciones, para obtener los beneficios metabólicos observados, aunque resaltan que el suplemento debe ser considerado como un apoyo dentro de una estrategia integral y su inclusión en la rutina tiene que estar avalada por un experto de la salud.

Los científicos explican que la inclusión del aceite de pescado resulta efectiva cuando se combina con dietas equilibradas y rutinas de ejercicio físico. No se observan efectos drásticos ni transformaciones radicales en la masa grasa únicamente a partir del consumo del suplemento, sino que este contribuye como una herramienta auxiliar para optimizar los resultados de hábitos saludables.

Por otra parte, el perfil de seguridad sigue siendo favorable: ni eventos adversos graves ni alteraciones clínicas significativas se reportaron en el seguimiento de los voluntarios. Los autores recomiendan la selección de productos con certificación de pureza, dado que la calidad y concentración de los aceites omega-3 puede variar entre marcas.

Vista frontal de una mujer sentada en una mesa de madera, sosteniendo una cápsula amarilla de omega-3 entre sus dedos, junto a un plato de salmón y vegetales.

El perfil de seguridad del aceite de pescado destaca al no reportarse eventos adversos graves ni alteraciones clínicas durante los ensayos en voluntarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan solucionar la reducción de grasa corporal de forma sostenible, la evidencia sugiere un beneficio real, aunque limitado, vinculado estrictamente a la constancia en el consumo y a la integración en un régimen de vida activo y balanceado.

Ventajas comparativas y respaldo científico

El valor funcional del aceite de pescado no se limita a la influencia sobre el metabolismo o la grasa corporal. El sitio especializado en salud y fitness Men’s Fitness subraya que existen pruebas científicas adicionales sobre su efecto positivo en la salud cardiovascular y en el bienestar de las articulaciones.

Un suplemento diario de omega-3 puede contribuir de forma combinada al mantenimiento de la salud del corazón, al funcionamiento articular y a la composición corporal, según las revisiones clínicas citadas. Todo ello se presenta como una opción económica y de acceso sencillo en el ámbito de la salud preventiva y deportiva.

Primer plano de cápsulas de gel doradas, posiblemente aceite de pescado, sobre una superficie oscura. Al fondo, una silueta borrosa de una persona corriendo al atardecer.

Especialistas recomiendan elegir aceites de pescado certificados en pureza y concentración para maximizar la obtención de omega-3 y evitar contaminantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado ofrece múltiples variantes de aceite de pescado, con diferencias en pureza y concentración. Los expertos recomiendan verificar la procedencia y las certificaciones de calidad para garantizar la obtención de los ácidos omega-3 en las cantidades recomendadas; esto representa un paso fundamental para quienes buscan resultados óptimos y minimizan el riesgo de impurezas o contaminantes.