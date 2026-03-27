Zeballos no pudo festejar el número uno con una victoria

El reestreno del número uno del mundo no fue con fortuna para Horacio Zeballos: a pesar de la alegría por el regreso a la cima del ranking mundial de dobles, el marplatense, en dupla con el español Marcel Granollers, quedó eliminado en las semifinales del Masters 1000 de Miami al caer ante el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliövaara.

Una hora y seis minutos le alcanzó a Patten y Heliovaara para imponerse por 6-2 y 6-3 a Zeballos y Granollers, que de esa manera se quedaron con las ganas de levantar su octavo trofeo de Masters 1000. El argentino y español, máximos favoritos, no le encontraron la vuelta al partido y se despidieron más rápido de lo previsto.

A pesar de la derrota, Zeballos se irá de Miami como número uno del mundo. Con los 360 puntos acumulados, el argentino llegó a 8.680, superó al británico Neal Skupski y quedó por delante de Granollers, que tiene 8.590 y ahora escolta a su compañero. Un partido que el argentino ganó en compañía del estadounidense Austin Krajicek en Toronto 2025 es la diferencia para que Zeballos quedara como líder en soledad, escoltado por su habitual pareja.

Patten y Heliovaara definirán el certamen ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, que superaron a al neerlandés Sander Arends y el australiano John Patrick Smith.