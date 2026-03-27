Casamiento en Cafayate: la novia culpó a los organizadores del evento

En medio de la controversia y una investigación judicial en curso, la empresaria Nicole Pocovi brindó detalles de la organización de su boda con Federico Maran en un área natural protegida de Cafayate y le atribuyó la responsabilidad sobre las habilitaciones legales a la emprendedora privada que gestionó el evento.

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Nicole, hija de Marcelo Pocovi, ex marido de Zulemita Menem, contó a un canal televisivo que sabía todos los pasos a seguir para celebrar su fiesta en la Quebrada de las Conchas. Sin embargo, en diálogo con un canal televisivo, expresó que creía que de todo eso se encargaba el servicio de organización de eventos que contrató.

La Quebrada de las Conchas es una joya paisajística de Salta, con un alto valor ambiental y turístico. En sus más de veinticinco mil hectáreas se guarda un importante acervo geológico, con muestras de antigüedad de noventa a sesenta millones de años, abarcando las eras Mesozoica y Cenozoica. Como en otras áreas naturales protegidas, para realizar actividades específicas, como organizar una boda, se debe realizar previamente una evaluación de impacto ambiental, completar documentación técnica, verificar condiciones del sitio y, finalmente, recibir una habilitación pública legal.

Sobre el espacio, ubicado al lado de la Ruta Nacional 68, Pocovi remarcó que es de “propiedad privada”, perteneciente a “la familia Soriano desde hace más de 60 años”. En tanto, sostuvo que el alquiler del lugar se hizo “directamente con ellos”.

En detalle, dijo que en el contrato firmado entre ambas partes se señalaba que el propietario del predio era el que debía garantizar todas las habilitaciones necesarias, incluida la autorización ambiental. “Nos confirmaron que el trámite estaba realizado”, apuntó Pocovi.

También aclaró que durante la celebración hubo cuidados especiales para preservar el ambiente, con “guardaparques supervisando y brindando indicaciones para el cuidado del entorno en todo momento”. En esta línea, argumentó que se contrataron seguros de responsabilidad civil y medidas de seguridad ecológica.

Consultada sobre las críticas que recibió en las redes sociales y la denuncia penal que se gestionó por la aparición de una presunta documentación con firmas falsas de funcionarios locales, expresó: “Que un área sea protegida no significa que no pueda utilizarse, sino que requiere la autorización correspondiente”, explicó, e insistió con que el casamiento se llevó a cabo bajo la convicción de que todo estaba en regla.

El Gobierno de Salta confirmó este viernes que inició una investigación penal para determinar si hubo irregularidades en las autorizaciones para hacer el evento en ese lugar, el posible uso de firmas falsificadas y si hubo incumplimiento de normativas.

La causa es impulsada por la fiscal de la localidad salteña de Cafayate, Sandra Rojas, quien inició actuaciones ante la sospecha de que el permiso presentado para habilitar el evento podría ser falso.

Rita Guevara, la intendenta de Cafayate, próxima al área natural protegida, afirmó que la boda se realizó tras la presentación de una autorización falsa, con la firma apócrifa del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal.