Torres: “La educación pública es un valor histórico de los argentinos y hay que defenderla”

Miles de personas volvieron a movilizarse en todo el país, con epicentro en

la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la

Universidad pública, en medio de fuertes recortes y crisis salarial.

El rector del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), el profesor Sergio

Torres, hizo referencia a la realización de la cuarta Marcha Federal

Universitaria bajo la administración de Javier Milei, en reclamo por el

incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el

Congreso en 2025 y tras un nuevo recorte presupuestario millonario en

ciencia y tecnología oficializado en el Boletín Oficial.

“Nos encontramos en un contexto nacional complejo y las Universidades

que ya venían movilizándose hicieron una nueva marcha a nivel nacional”,

enfatizó, a la vez que remarcó el importante significado que estas

instituciones “tienen en el ascenso social de los sectores populares”, por

cuanto “es el lugar donde los hijos de los trabajadores pueden ir a formarse

y de esa manera obtener una titulación superior”.

En ese sentido, subrayó que la educación pública “es un valor histórico de

los argentinos” y llamó a defenderla, ya que “este Gobierno nacional la ha

desfinanciado, al igual que a la salud pública, la inversión en

infraestructura, la ciencia y la tecnología”.

Marcó aquí la diferencia “que hay con Formosa”, recordando que “hace un

par de días, con la presencia del gobernador Gildo Insfrán, tuvimos un acto

de celebración de entrega de títulos en la Universidad Provincial de Laguna

Blanca (UPLaB)”, donde más de 60 nuevos graduados de diversas carreras

recibieron sus diplomas.

“Vemos la gran diferencia que existe entre la acción del Gobierno de la

provincia de Formosa y el Gobierno nacional, porque para nosotros la

educación es una inversión, una cuestión de Estado”, acentuó.

En total contraste, reprobó contundente que este tema a la gestión libertaria

“claramente no le interesa, ya que no piensa en una Argentina federal,

integrada; no piensa en nadie, sólo en los intereses particulares que tiene y

en satisfacer a potencias extranjeras”.

“Para nosotros primero está la Argentina, los argentinos, y después ver las

relaciones que tenemos con el resto del mundo –diferenció-. Este Gobierno

de Milei no lo contempla y ataca a la educación pública, a los jubilados y a

las personas con discapacidad. O (Milei) no está bien en sus cabales o es

una persona cruel, porque no puede estar a cargo de conducir un país si no

tiene un mínimo sentido humano”, concluyó.