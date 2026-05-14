Torres: “La educación pública es un valor histórico de los argentinos y hay que defenderla”

Miles de personas volvieron a movilizarse en todo el país, con epicentro en
la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la
Universidad pública, en medio de fuertes recortes y crisis salarial.
El rector del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), el profesor Sergio
Torres, hizo referencia a la realización de la cuarta Marcha Federal
Universitaria bajo la administración de Javier Milei, en reclamo por el
incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el
Congreso en 2025 y tras un nuevo recorte presupuestario millonario en
ciencia y tecnología oficializado en el Boletín Oficial.
“Nos encontramos en un contexto nacional complejo y las Universidades
que ya venían movilizándose hicieron una nueva marcha a nivel nacional”,
enfatizó, a la vez que remarcó el importante significado que estas
instituciones “tienen en el ascenso social de los sectores populares”, por
cuanto “es el lugar donde los hijos de los trabajadores pueden ir a formarse
y de esa manera obtener una titulación superior”.
En ese sentido, subrayó que la educación pública “es un valor histórico de
los argentinos” y llamó a defenderla, ya que “este Gobierno nacional la ha
desfinanciado, al igual que a la salud pública, la inversión en
infraestructura, la ciencia y la tecnología”.
Marcó aquí la diferencia “que hay con Formosa”, recordando que “hace un
par de días, con la presencia del gobernador Gildo Insfrán, tuvimos un acto
de celebración de entrega de títulos en la Universidad Provincial de Laguna
Blanca (UPLaB)”, donde más de 60 nuevos graduados de diversas carreras
recibieron sus diplomas.
“Vemos la gran diferencia que existe entre la acción del Gobierno de la
provincia de Formosa y el Gobierno nacional, porque para nosotros la
educación es una inversión, una cuestión de Estado”, acentuó.
En total contraste, reprobó contundente que este tema a la gestión libertaria
“claramente no le interesa, ya que no piensa en una Argentina federal,
integrada; no piensa en nadie, sólo en los intereses particulares que tiene y
en satisfacer a potencias extranjeras”.
“Para nosotros primero está la Argentina, los argentinos, y después ver las
relaciones que tenemos con el resto del mundo –diferenció-. Este Gobierno
de Milei no lo contempla y ataca a la educación pública, a los jubilados y a
las personas con discapacidad. O (Milei) no está bien en sus cabales o es
una persona cruel, porque no puede estar a cargo de conducir un país si no
tiene un mínimo sentido humano”, concluyó.