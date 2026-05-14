Crisis institucional en la UNaF: “En el medio están los estudiantes, los docentes y los no docentes”

La Justicia Federal de Formosa suspendió por 90 días al rector por
nombrar a su esposa, en el año 2020, en un cargo con la máxima categoría
sin sustanciar el concurso de oposición y antecedentes que exige el
Decreto PEN N° 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el
personal no docente de las Universidades Nacionales.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF
(ATUNF), Milcíades Olmedo, se refirió a la decisión del Juzgado Federal
N° 1 de Formosa que dictó el procesamiento sin prisión preventiva del
rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler,
y de su esposa, Zully Rivero, en una causa que investiga presuntos
nombramientos ilegales y abuso de autoridad en la casa de estudios.
El 28 de julio del año 2020, Parmetler —en ejercicio de su función como
rector— dictó la Resolución N° 613 mediante la cual incorporó a Rivero a
la planta permanente del personal no docente de la UNaF, en el
Agrupamiento Administrativo Categoría 1°.
El problema central, de acuerdo a la resolución firmada por el juez federal
Pablo Morán, es que la designación se realizó sin sustanciar el concurso de
oposición y antecedentes que exige el Decreto PEN N° 366/06 —Convenio
Colectivo de Trabajo (CCT) para el personal no docente de las
Universidades Nacionales — en su Título 4, referido al Régimen de
Concursos.
“Esto es producto de una denuncia que hemos realizado en el 2020 al rector
por abuso de autoridad ante la designación de su esposa en la categoría más
alta del escalafón no docente sin concurso alguno”, explicó Olmedo y
agregó que “después de seis años, la Justicia ha determinado suspenderlo
en su función y a su mujer por 90 días”.
No obstante, “si bien ellos van a apelar esa decisión, la investigación del
caso sigue porque se tiene que dar cumplimiento al Decreto 366, que es el
CCT para los trabajadores no docentes de todo el país, donde el inicio (de
la carrera) es por concurso, y más si se trata de una categoría superior”.
A su vez, entendió que tras la decisión judicial, ahora “comienza otra
etapa” en la UNaF, con el vicerrector Emilio Grippaldi al frente de la
conducción del Rectorado.
“Vamos a ver qué ocurre en estos días porque está complicada la situación
en la UNaF, ya que hay denuncias cruzadas entre el rector y los Decanatos;
está reventando todo desde adentro hacia afuera”, advirtió Olmedo al hacer
referencia a la suspensión que también rige para tres decanos de la
institución: María Rosa Sanabria (FAEN), Carlos Martínez (Recursos
Naturales) y Rafael Olmedo (Humanidades).
Cabe aclarar que estas autoridades fueron suspendidas por el Consejo
Superior por inconsistencias detectadas en la documentación para acceder a
los cargos docentes. Tanto Martínez como Sanabria fueron penalizados por
60 días, mientras que Olmedo recibió una suspensión de 90 días por otra
causa en investigación.
“Eso es perjudicial porque en el medio están los estudiantes, los docentes y
los trabajadores no docentes”, lamentó el titular de ATUNF, quien llamó a
defender la institucionalidad de la UNaF “para que siga funcionando como
tal, y lo otro que se resuelva en la Justicia”.
Puso de relieve que “la crisis no debe afectar a lo que es el funcionamiento
natural de la Universidad, es decir, las clases, los exámenes, que los
profesores sigan acudiendo, que los no docentes puedan ir a trabajar
libremente, que no haya ningún tipo de persecución ideológica o física y
que, por supuesto, se dé el pago de los salarios en tiempo y forma”.
En paralelo, exigió que “la Justicia continúe trabajando, porque eso es
fundamental”, cerró.