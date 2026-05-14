Crisis institucional en la UNaF: “En el medio están los estudiantes, los docentes y los no docentes”

La Justicia Federal de Formosa suspendió por 90 días al rector por

nombrar a su esposa, en el año 2020, en un cargo con la máxima categoría

sin sustanciar el concurso de oposición y antecedentes que exige el

Decreto PEN N° 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el

personal no docente de las Universidades Nacionales.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF

(ATUNF), Milcíades Olmedo, se refirió a la decisión del Juzgado Federal

N° 1 de Formosa que dictó el procesamiento sin prisión preventiva del

rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler,

y de su esposa, Zully Rivero, en una causa que investiga presuntos

nombramientos ilegales y abuso de autoridad en la casa de estudios.

El 28 de julio del año 2020, Parmetler —en ejercicio de su función como

rector— dictó la Resolución N° 613 mediante la cual incorporó a Rivero a

la planta permanente del personal no docente de la UNaF, en el

Agrupamiento Administrativo Categoría 1°.

El problema central, de acuerdo a la resolución firmada por el juez federal

Pablo Morán, es que la designación se realizó sin sustanciar el concurso de

oposición y antecedentes que exige el Decreto PEN N° 366/06 —Convenio

Colectivo de Trabajo (CCT) para el personal no docente de las

Universidades Nacionales — en su Título 4, referido al Régimen de

Concursos.

“Esto es producto de una denuncia que hemos realizado en el 2020 al rector

por abuso de autoridad ante la designación de su esposa en la categoría más

alta del escalafón no docente sin concurso alguno”, explicó Olmedo y

agregó que “después de seis años, la Justicia ha determinado suspenderlo

en su función y a su mujer por 90 días”.

No obstante, “si bien ellos van a apelar esa decisión, la investigación del

caso sigue porque se tiene que dar cumplimiento al Decreto 366, que es el

CCT para los trabajadores no docentes de todo el país, donde el inicio (de

la carrera) es por concurso, y más si se trata de una categoría superior”.

A su vez, entendió que tras la decisión judicial, ahora “comienza otra

etapa” en la UNaF, con el vicerrector Emilio Grippaldi al frente de la

conducción del Rectorado.

“Vamos a ver qué ocurre en estos días porque está complicada la situación

en la UNaF, ya que hay denuncias cruzadas entre el rector y los Decanatos;

está reventando todo desde adentro hacia afuera”, advirtió Olmedo al hacer

referencia a la suspensión que también rige para tres decanos de la

institución: María Rosa Sanabria (FAEN), Carlos Martínez (Recursos

Naturales) y Rafael Olmedo (Humanidades).

Cabe aclarar que estas autoridades fueron suspendidas por el Consejo

Superior por inconsistencias detectadas en la documentación para acceder a

los cargos docentes. Tanto Martínez como Sanabria fueron penalizados por

60 días, mientras que Olmedo recibió una suspensión de 90 días por otra

causa en investigación.

“Eso es perjudicial porque en el medio están los estudiantes, los docentes y

los trabajadores no docentes”, lamentó el titular de ATUNF, quien llamó a

defender la institucionalidad de la UNaF “para que siga funcionando como

tal, y lo otro que se resuelva en la Justicia”.

Puso de relieve que “la crisis no debe afectar a lo que es el funcionamiento

natural de la Universidad, es decir, las clases, los exámenes, que los

profesores sigan acudiendo, que los no docentes puedan ir a trabajar

libremente, que no haya ningún tipo de persecución ideológica o física y

que, por supuesto, se dé el pago de los salarios en tiempo y forma”.

En paralelo, exigió que “la Justicia continúe trabajando, porque eso es

fundamental”, cerró.