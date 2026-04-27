Sin brillar, River cumplió y le ganó a Aldosivi en el Monumental

El equipo de Eduardo Coudet dejó atrás la derrota en el Superclásico y pese a no mostrar una gran versión, se quedó con el triunfo por 3 a 1 ante el Tiburón, que por momento incomodó al Millo.River Plate volvió a dejar sensaciones encontradas. En un partido donde debía imponer condiciones tras la derrota en el clásico, terminó ganando pero sin convencer frente a Aldosivi, que estuvo cerca de arruinarle la noche en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet consiguió tres puntos clave para asegurar la localía en el inicio de los playoffs, aunque el rendimiento volvió a estar lejos de lo esperado.

Desde el arranque, River monopolizó la pelota, con un 78% de posesión en el primer tramo del encuentro. Sin embargo, ese dominio fue estéril: mucho traslado, poca profundidad y una notoria falta de peso ofensivo sin Sebastián Driussi, ausente por lesión. El planteo de Israel Damonte fue claro: orden, paciencia y esperar el error. Y el local, previsible, cayó en esa trampa.

El gol llegó en una jugada polémica, tras una infracción no sancionada y un rebote que terminó favoreciendo a Facundo Colidio, con desvío incluido en Giuliano Galoppo. Ese 1-0 antes del descanso parecía abrir el partido, pero en el complemento el equipo no cambió su postura.

Otra vez, el más claro fue Marcos Acuña, el único que rompió la monotonía con decisión y empuje. El resto, lejos de su mejor versión: Maxi Salas sin peso ofensivo y Galoppo irregular más allá del gol. Aldosivi, fiel a su libreto, aprovechó su momento y encontró el empate a través de Tomás Fernández, tras un preciso centro de Fernando Román.

El murmullo bajó desde las tribunas y el “movete, River movete” volvió a sonar en Núñez. En ese contexto, el ingreso de Juan Cruz Meza le dio algo de frescura y estuvo cerca con un remate al travesaño. Pero el desahogo llegó nuevamente por la vía de Acuña: apertura para Moreno y definición de Colidio, que apareció como un “9” improvisado para poner el 2-1.

Sobre el cierre, Kendry Páez selló el resultado y le dio algo de tranquilidad al marcador, aunque no al análisis. River ganó, sí. Pero sigue sin convencer. Y en la recta final, el margen para las dudas empieza a achicarse.