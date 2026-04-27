Paro bancario nacional: los cajeros de Formosa siguen con dinero disponible

Esta mañana, trabajadores bancarios realizaron una medida de fuerza de 24 horas, en el marco de un paro nacional convocado por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. La protesta tuvo lugar frente al tesoro regional de Formosa, ubicado en la calle Belgrano, y contó con la presencia de delegados locales que brindaron apoyo a los compañeros de la entidad.

A pesar de la movilización y la interrupción temporal de la calle, los bancos continúan funcionando con normalidad y los cajeros automáticos todavía disponen de efectivo, según constató el personal en el recorrido realizado por el centro de la ciudad. El paro implica una demora en el traslado y abastecimiento de dinero, pero no afecta el acceso inmediato de los usuarios a sus fondos.

Los representantes del gremio alertaron que esta medida es parte de un ajuste nacional, y que los costos adicionales que implica el cierre temporal del tesoro regional serían asumidos por la población si se trasladara el abastecimiento a otra provincia. No obstante, por el momento, los clientes pueden retirar dinero y realizar sus operaciones habituales sin inconvenientes.

La jornada se desarrolla con tranquilidad, y los organizadores se mantienen atentos a nuevas indicaciones de la dirección nacional del sindicato.