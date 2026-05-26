Semana decisiva para los equipos argentinos en las copas: quiénes pueden clasificar y qué necesitan

Boca se juega todo para seguir en la Libertadores y River necesita asegurar su pase en la Sudamericana tras el duro golpe por la final perdida en el Torneo Apertura.

A días del Mundial 2026, los equipos argentinos encaran una semana decisiva para asegurar la clasificación a las fases finales de las copas internacionales. Boca se jugará todo para lograr el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que River intentará hacer lo propio en la Sudamericana tras el duro golpe por la final perdida en el Torneo Apertura.

Pero, además, San Lorenzo, Estudiantes, Platense y Tigre también definirán sus chances con la ilusión de seguir en competencia.

A continuación, un repaso del panorama de todos los equipos argentinos que disputan las copas internacionales.

Copa Libertadores

Martes

19.00: Lanús vs. Mirassol (Brasil): el Granate ya quedó eliminado y necesita sumar al menos un punto para garantizar su plaza en los playoffs de la Sudamericana.

21.30: Estudiantes (LP) vs. Independiente Medellín: el Pincha juega una final con el equipo colombiano. Si gana, avanzará a octavos de final; cualquier otro resultado lo hará descender a la Sudamericana.

Miércoles

19.00: Independiente del Valle vs. Rosario Central: el Canalla -ya clasificado- viaja a Ecuador con la misión de conseguir un punto para ganar el Grupo H.

21.30: Bolívar vs. Independiente Rivadavia: la Lepra mendocina ya ganó ampliamente su zona y espera en los octavos de final.

21.30: Corinthians vs. Platense: el Calamar tendrá una dura parada ante Corinthians, ganador del grupo. Si gana, se clasifica a octavos. En caso de empate o derrota dependerá del resultado de Independiente Sante Fe ante Peñarol.

Jueves

21.30: Boca vs. Universidad Católica: el Xeneize está tercero (7) y recibirá al líder del Grupo D (10). Necesita ganar para seguir en la Libertadores. Cualquier otro resultado lo margina a los playoffs de la Sudamericana.

Copa Sudamericana

Martes

19.00: Palestino vs. Deportivo Riestra: el Malevo es uno de los tres equipos argentinos que ya está eliminado.

21.30: San Lorenzo vs. Recoleta: El Ciclón será local de los paraguayos con la misión de ganar para conseguir el boleto a octavos. El empate también le sirve si Deportivo Cuenca no le gana a Santos en Brasil.

Miércoles

19.00: Racing vs. Independiente Petrolero: La Academia jugará sin chances por su eliminación la fecha pasada ante Caracas, de local. Será el primer partido desde el despido de Gustavo Costas.

19.00, Vasco da Gama vs. Barracas Central: otro partido para cumplir. El Guapo ya no tiene chances de seguir en el torneo.

21.30, River vs. Blooming: el Millonario logrará su objetivo de avanzar a octavos con una victoria, un empate e incluso perdiendo si Carabobo no le gana a Bragantino.

Jueves

21.30: Tigre vs. Alianza Atlético: El Matador está tercero en su zona, a dos puntos del segundo y tres del primero. Debe ganar su partido y esperar el resultado de Macara-América de Cali para conocer su destino.