Buscan estudiantes de todo el país para formarlos en liderazgo y viajar a Córdoba

La Red Argentina de Servidores Públicos lanzó la segunda edición de “Activá lo Público”, una propuesta gratuita que combina clases virtuales y una instancia presencial en Córdoba.

en temas públicos, liderazgo y transformación social. Se trata de “Activá lo Público 2026”, un programa de formación impulsado por la Red Argentina de Servidores Públicos, también conocida como Red Actio, junto a la Fundación Botín.

La propuesta está destinada a estudiantes universitarios y terciarios de todo el país y tiene una particularidad que llama la atención: todas las actividades son gratuitas y la etapa presencial contará con costos completamente cubiertos para quienes sean seleccionados.

El programa busca reunir a jóvenes interesados en comprender cómo funciona el sector público y en pensar soluciones para sus comunidades. La edición 2026 tendrá dos etapas.

La primera será virtual y se desarrollará entre el 13 de julio y el 28 de agosto. Participarán 50 estudiantes de distintas provincias y habrá clases y encuentros semanales los miércoles de 18 a 20.

Después llegará la instancia presencial en Córdoba. Allí serán elegidos 25 participantes según su desempeño y compromiso durante la etapa online. El encuentro se realizará en octubre y la organización cubrirá gastos de traslado, alojamiento y actividades.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a jóvenes argentinos nacidos entre el 14 de julio de 2004 y el 13 de julio de 2008. Además, deben haber terminado el secundario y estar cursando una carrera universitaria o terciaria, sin superar el 50% del plan de estudios.

Entre los requisitos también aparecen el buen rendimiento académico, el compromiso social y el interés por participar en iniciativas de impacto público.

Desde la organización explicaron que el objetivo es acercar a más jóvenes a experiencias federales y latinoamericanas vinculadas al servicio público y la participación social.

La inscripción estará abierta hasta el 29 de mayo y se realiza mediante un formulario online: Activá lo Público 2026. En un contexto donde cada vez más jóvenes buscan espacios de participación y formación fuera de la universidad tradicional, .

(La Gaceta)