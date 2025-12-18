Se lanzaron los Carnavales PozoTigrenses 2026

El pasado miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, se realizó el

lanzamiento oficial de los Carnavales PozoTigrenses 2026, instancia que

dio inicio a una nueva edición de esta celebración tradicional que forma

parte de la identidad cultural de la comunidad de Pozo del Tigre que tendrá

lugar el 13 y 14 de febrero.

Al respecto, el intendente local, Andrés de Yong, dialogó con la Agencia

de Noticias de Formosa y expresó que “para nosotros es una gran alegría

estar haciendo el anuncio de una edición más de este evento que vivimos

todos los años con una gran alegría”.

En esta oportunidad, explicó, se sumó la empresa Beer Monkey al trabajo

que vienen realizando, cada temporada, con el Gobierno provincial y en

Municipio.

“Tenemos ganas de que los Carnavales PozoTigrenses sean reconocidos

provincial y nacionalmente, donde todos los lugares de otras provincias nos

pueden estar visitando y vean lo que tenemos aquí en Formosa”, sostuvo.

Y agregó que esta actividad es una opción más de turismo y de trabajo para

la gente de la localidad, al mismo tiempo que, aseguró, “es muy lindo para

los que conocen, no se van a olvidar nunca de estos carnavales”.

Asimismo, confirmó que las fechas de realización se fijaron para el 13 y 13

de febrero y puso en valor la colaboración de empresas importantes, como

la mencionada anteriormente, que tendrán la gran responsabilidad de la

coordinación.

“Todos conocemos nuestro pueblo y el gran trabajo de las comparsas y la

expectativa de la gente de visitar Pozo del Tigre, y esto fue llevando al

crecimiento, que cada vez que nos visiten más gente, otras comparsas de

otros lugares de las provincias que quieran ir a los carnavales”, indicó.

Y añadió: “Hoy esta empresa que se anima a trabajar, invertir, que

hagamos un trabajo en conjunto para que estos carnavales sean reconocidos

tanto provincial como nacionalmente, para nosotros es un orgullo”.

De esta manera, de Yong también celebró la incorporación de la

Subsecretaría de Empleo que “apoya y apuesta a los emprendedores

gastronómicos, con capacitación, trabajo, e insumos”.

“Y esta vez el emprendedor pozotigrense va a tener un lugar donde va a

poder trabajar en sus dos días de corso”, informó; y, adelantó, que habrán

otras novedades como tribunas y nuevos espacios en todo el corsódromo.

“Y un lugar donde las familias que nos visiten tengan un sector que ellos

prefieran o donde quieran ubicarse, totalmente acomodado a la altura de las

circunstancias”, garantizó.

Por último, el jefe comunal reiteró la invitación a toda la comunidad

formoseña a acercarse el 13 y 14 de febrero a “la capital provincial de la

alegría” porque “no se van a arrepentir, la van a pasar bien y jugar con

nieve”.