Soberanía Alimentaria Formoseña visitará el barrio Eva Perón con su propuesta económica

La jornada será frente a las instalaciones del Parque Acuático “17 de

Octubre”.

Luego de haber visitado la localidad de Las Lomitas este jueves 18 y como

parte del cronograma semanal con distintas modalidades de ventas, el

Programa Soberanía Alimentaria (SAF) acercará la comercialización al

barrio capitalino Eva Perón este viernes 19, frente a las instalaciones del

Parque Acuático “17 de Octubre”, desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.

Durante la jornada se comercializarán distintos rubros de alimentos salvo

carnes; a saber, frutas, verduras, hortalizas de origen agroecológico,

mercaderías, panificados, la garrafa de GLP de 10 kilogramos de la

empresa REFSA Gas y artículos de limpieza.

El Consorcio Paippero de la localidad de Riacho He Hé estará presente con

una propuesta que se compone de cebollita, acelga, achicoria, rúcula y

perejil por mazo a $500; lechuga por mazo a $1000 y remolacha por mazo

a $1500.

Así también, choclo a $3000 la docena; repollo por kilo a $1000; zapallo

por kilo a $1000; batata por kilo a $1200; tomate por kilo a $2000; poroto

por bolsita a $2500; morrón por kilo a $2500; frutas de estación como

sandía a $4500 la unidad y melón a un precio acordado de $1000 el kilo.

Productos lácteos y harinas

En lo que refiere a este rubro, se comercializarán productos como leche

fluida “Tregar” a $1400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a

$8200; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150

gramos a $3500.

En cuanto a las harinas, por una parte, el Molino “Villafañe” dispondrá de

harina de maíz en su presentación 800 gramos a $1200; por otro lado, la

pyme “Sauzalito” ofrecerá harina tradicional a $1000 el kilogramo y

precocida a $2000; mientras que la pyme “Doña China” comercializará la

harina de maíz a un valor de $2000.

Habrá también harina de trigo “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el

kilogramo, y la promoción de dos kilos de harina de maíz “INTA” a un

valor de $800.

Y en arroz, el Molino Agrofortuc dispondrá presentaciones 0000 por un

kilo a $1000; Premium 00000 por un kilo $1200 y el arroz AF por un kilo a

$1200.

Gas

Asimismo, la empresa estatal REFSA Gas acercará la venta de la garrafa de

GLP de 10 kilogramos a un valor acordado para el programa de $15.000 y

la posibilidad de abonar mediante el código QR de la aplicación “Onda”

del Banco Formosa.

Otros rubros

A su vez, en cada jornada el programa permite la venta de productos de

primera necesidad dentro de la canasta básica, tales como aceite de girasol

“Cañuelas” a un valor de $2700.

Además, huevos “doble A” medianos a un valor de $1600 la docena y

$4000 el maple, azúcar por kilogramo a $800; yerba mate a un precio de

$1500; fideos a $900; lentejas y porotos por 340 gramos a $900 y puré de

tomate a $700.

Contexto económico nacional

Según análisis de economistas, noviembre se consolidó como uno de los

meses con mayores incrementos de precios en lo que va del año. El

aumento estuvo impulsado principalmente por la suba de los servicios y el

transporte, producto de la retracción de subsidios.

Pero, por otro lado, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a

registrar incrementos significativos, lo que afecta el acceso a los bienes

básicos de consumo para las familias argentinas.

En ese marco, programas como Soberanía Alimentaria Formoseña

adquieren un valor estratégico, al garantizar el acceso a alimentos a precios

justos, sostener modalidades de comercialización directa y asegurar su

presencia tanto en la ciudad de Formosa como en el interior provincial,

reafirmando la vigencia de políticas públicas impulsadas desde el Estado

para cuidar el bolsillo de las familias formoseñas.