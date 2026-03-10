Se conoció el borrador del acuerdo entre Javier Milei y Hayden Davis

El archivo, titulado “LOI_KELSIER.docx”, fue enviado por Novelli a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025 a las 18.05, un día antes de la reunión entre Milei y Davis en la Casa Rosada. Ese encuentro quedó registrado en una selfie publicada por el Presidente en la red social X, donde afirmó que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain.

El documento es una carta de intención (LOI) de una página fechada el 29 de noviembre de 2025. En él, Davis figura como remitente y Milei como destinatario, y ofrece asesoramiento en blockchain y criptomonedas “para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras”. El borrador recuperado no contiene firmas.

El hallazgo fue realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), quienes informaron al fiscal federal Eduardo Taiano el 17 de noviembre. Sin embargo, según reveló la abogada y comunicadora Natalia Volosin en el portal La Justa, el material no fue incorporado al sistema judicial ni compartido inicialmente con los abogados querellantes. Estos se enteraron tras una publicación periodística y solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que intervenga.

Milei siempre negó haber firmado documentos con Davis y, ante pedidos de acceso a la información pública, la Casa Rosada sostuvo no tener registro de ningún acuerdo.

En el teléfono de Novelli también se encontraron otros documentos vinculados al caso. Entre ellos, una propuesta enviada el 21 de noviembre de 2024 por Kelsier Ventures, empresa de la familia Davis, a Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales —entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores— por u$s 1.550.000.

Días después, los involucrados redactaron un contrato a través de BVI Kelsier Holdings Limited para impulsar en Argentina a la empresa Cardano. El acuerdo incluía reuniones privadas con el presidente Milei para el CEO de la compañía, Charles Hoskinson, y una posible aparición en un evento local.

Según Hoskinson, las negociaciones no prosperaron porque Novelli y Terrones Godoy le habrían pedido sumas de cinco cifras en dólares para gestionar un encuentro con el Presidente durante el evento Tech Forum.

Además, los peritos hallaron una factura por u$s 250.000 emitida el 5 de enero de 2025 por Tech Forum Argentina a favor de Kelsier Ventures. El documento, firmado por Pía Novelli como gerente de operaciones, indica que el pago se realizó a través de la plataforma Solana.

Los especialistas también detectaron archivos que muestran que la relación entre Novelli y Milei se remonta al menos a 2021, incluyendo videos y una reunión por Zoom en la que participaron Novelli, Javier Milei y Karina Milei.