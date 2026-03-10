Chaco: Últimos días de inscripción en más de 650 cursos gratuitos de formación profesional

El Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, a través del programa Impulsar Chaco y en articulación con el Ministerio de Educación, recuerda que se ofrecen más de 650 cursos gratuitos distribuidos en más de 60 escuelas de 20 localidades chaqueñas, con el objetivo de brindar herramientas de capacitación laboral y promover la inserción en el mercado de trabajo.

Como parte de la difusión el ministro Julio Ferro visitó la Escuela de Formación Profesional N° 31 “Doctor Manuel Belgrano” de Sáenz Peña, donde recorrió los talleres y destacó la importancia de estas instancias formativas para mejorar las oportunidades laborales.

“Hoy la mirada del gobierno provincial está puesta en tener chaqueños más y mejor capacitados. Constantemente dialogamos con empresas y el mensaje es claro: están en búsqueda de personal con formación específica. Aprender un oficio y fortalecer el currículum es el puente directo hacia el empleo formal, y desde el Estado estamos brindando esa infraestructura de manera gratuita”, aseguró el funcionario.

Las escuelas de formación profesional cuentan con espacios adecuados para el cursado presencial, con talleres equipados y herramientas disponibles para los estudiantes.

La oferta educativa responde a la demanda laboral actual e incluye capacitaciones en gastronomía, pastelería, reparación de equipos informáticos, carpintería, fotografía, peluquería, barbería, colorimetría, mecánica, electricidad e informática, entre otros rubros.

Las sedes se encuentran distribuidas estratégicamente en la provincia, entre ellas Sáenz Peña, Villa Ángela, Pampa del Infierno, Puerto Tirol, Machagai y Juan José Castelli, acercando oportunidades de formación a distintos puntos del territorio.

El Gobierno provincial garantiza la gratuidad de todas las capacitaciones.

Requisitos de inscripción

Para inscribirse, los interesados deben tener más de 18 años, presentar fotocopia del DNI y constancia de CUIL impresa.

Toda la información sobre el listado de escuelas habilitadas, direcciones y oferta educativa se encuentra disponible en la página web oficial de Impulsar Chaco https://impulsar.chaco.gob.ar

Desde la organización indicaron que, en caso de que algunos cursos no completen su cupo antes del 12 de marzo, las instituciones mantendrán abiertas las inscripciones durante el resto del mes. Al momento de registrarse, los interesados podrán confirmar los horarios de cursado de cada taller en la escuela correspondiente.