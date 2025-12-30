Romina Gaetani denunció a su ex pareja por violencia de género

La víctima presentaba golpes en los brazos y la cadera y se encontraba en estado de nerviosismo, por lo que fue llevada al Hospital de Pilar para ser atendida.

Buenos Aires, 29 diciembre (NA) — La actriz Romina Gaetani denunció a su ex pareja Luis Cavanagh tras sufrir un episodio de violencia de género que la obligó a ser atendida en un hospital.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo en su casa ubicada en el Tortuguitas Country Club.

Gaetani llamó al 911 tras una golpiza que recibió, según indicó, de Cavanagh, por lo que la Policía llegó rápidamente para ponerla a resguardo.

Cuando arribaron los uniformados al lugar fueron atendidos por personal de seguridad privada del barrio cerrado, que conformaron que la actriz había sido agredida por su ex pareja, lo que obligó a activar el protocolo para estos casos y se solicitaron refuerzos y una ambulancia del SAME.

Una vez que los policías entraron a la casa se entrevistaron con Gaetani, quien relató que su ex pareja estaba muy agresivo, al parecer por episodios de celos.

La víctima presentaba golpes en los brazos y la cadera y se encontraba en estado de nerviosismo, por lo que fue llevada al Hospital de Pilar para ser atendida.

La actriz estuvo unas horas internada, pero luego fue dada de alta y ya se encuentra en su casa, según confirmaron allegados a la Agencia Noticias Argentinas,.

Además, recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de casos.

Por su parte, Cavanagh fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Según trascendió, Gaetani se había separado de su pareja hace algunos meses, aunque no se confirmó si esa ruptura se debió a otros casos de violencia de género que ella habría sufrido.

