Corrientes supera ampliamente el promedio de lluvias de diciembre y anticipan más inestabilidad

El Inta detalló los milímetros acumulados en distintas localidades y anticipó cómo seguirá el clima.

La provincia de Corrientes atraviesa un diciembre con precipitaciones muy por encima del promedio histórico, según registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que además anticipó cómo seguirá el tiempo en los últimos días de 2025.

De acuerdo a los datos relevados por las Estaciones Experimentales del INTA en Corrientes, varias localidades acumularon en pocos días valores que duplican, y en algunos casos triplican, el promedio mensual habitual.

En la ciudad de Corrientes, el registro semanal alcanzó los 495,4 milímetros, uno de los valores más altos de la provincia. En tanto, El Sombrero acumuló 327 mm, Mercedes superó los 214 mm, mientras que Santo Tomé y Bella Vista registraron 152 mm y 118 mm, respectivamente.

En el caso puntual de Mercedes, el Observatorio Meteorológico del INTA informó que durante diciembre se acumularon 286 milímetros, frente a un promedio histórico mensual de 149 mm, con apenas ocho días con lluvias, lo que evidencia la intensidad de los eventos registrados.

Pronóstico para los próximos días

Desde el área de Meteorología del INTA, indicaron que las precipitaciones más intensas están previstas hasta este lunes, con registros que ya se encuentran reflejados en los mapas pluviométricos.

Para el martes 30 y miércoles 31 de diciembre, se esperan lluvias más dispersas, mientras que el 1° de enero podrían volver las precipitaciones, aunque con menor intensidad respecto a las registradas en las últimas jornadas.

La actualización del pronóstico oficial estará disponible después del mediodía, a partir de los informes emitidos por el área de Meteorología del INTA Castelar.

(El Litoral Corrientes)