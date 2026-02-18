Revelaron el verdadero motivo por el que María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes

Después de años de distanciamiento, María Becerra tomó la decisión que muchos esperaban: dejar de seguir a Emilia Mernes en Instagram. La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su canal de YouTube, donde detalló los pormenores de este gesto que no es solo simbólico, sino que refleja un conflicto que viene de largo. “Hoy te voy a contar los detalles de la guerra mediática que existe entre María Becerra, Emilia Mernes y que también de alguna manera involucra a Tini Stoessel”, arrancó el conductor, dejando en claro que detrás del unfollow hay una historia cargada de tensiones personales y profesionales.

Etchegoyen explicó que la raíz del conflicto se remonta a los días de Los del Espacio, la banda que en su momento supo brillar y donde ambas cantantes eran parte central de la imagen del grupo. “Lo que está pasando hoy entre María y Emilia tiene que ver con algo que toca por completo a Los del Espacio, la banda que supo triunfar hace unos años donde ellas eran parte de la imagen del grupo y eso se terminó”, detalló, señalando que la disolución de esa amistad dentro del grupo dejó heridas que aún no sanan. “Es imposible no citar a este grupo para hablar de la guerra que hay entre las intérpretes hoy en día. María rompió esas amistades y no vio más a sus excompañeros y eso molestó muchísimo”, agregó, mientras pintaba un cuadro de rivalidades internas y resentimientos acumulados que finalmente salieron a la luz.

El periodista profundizó en la decisión de María, describiéndola como un acto de sinceridad y hartazgo ante lo que consideraba falsedad en su entorno: “Lo que pasó ahora es que María se hartó del caretaje de seguir a personas que ya no forman parte de su vida hace años. María toma la decisión de dejar de seguirla por eso después de haber tenido una fuerte charla con su amiga Tini Stoessel sobre Emilia”. Además, Etchegoyen mencionó rumores que alimentaron la tensión profesional: “También se dijo que Emilia le había sacado bailarines a Tini para que trabajen con ella. Se dijeron un montón de cosas, pero la raíz de este tema tiene que ver con esto”.

Finalmente, el comunicador cerró con una reflexión que expone sin rodeos la naturaleza de esta ruptura: “María y Emilia cortaron relación y ella dejó de seguirla en un acto de sinceridad absoluto. Las amistades no siempre tienen que durar para siempre y este es un claro ejemplo”, concluyó, dejando entrever que, más allá de las redes, los conflictos acumulados durante años finalmente llevaron a una separación definitiva y pública entre dos de las artistas más comentadas del momento.