Moria Casán habló de la pelea entre Yanina Latorre y Beto Casella

El universo del espectáculo argentino sumó un nuevo capítulo de tensión ante el inminente estreno televisivo que reunirá a Beto Casella y Yanina Latorre. Sin embargo, para una experta en el lenguaje mediático como Moria Casán, el enfrentamiento digital que protagonizaron los protagonistas antes de compartir pantalla no resultó tan impactante como se esperaba. Durante la emisión de su programa “La mañana con Moria”, la conductora analizó el conflicto con su habitual estilo crítico y provocador.

Casán no dudó en restarle novedad a la disputa, calificándola de “vintage” y utilizando metáforas que remiten a una época pasada. Según la “One”, el intercambio de agresiones en redes sociales careció de frescura. “Tuvimos el cruce terrible de Twitter con Yanina Latorre y Beto Casella. La verdad es que para mí eso dio que… no sé si atrasó, pero me dio medio naftalinado ese cruce”, sentenció la conductora al inicio de su análisis.+1

Para Moria, la pelea entre el conductor de Bendita y la panelista no aportó elementos nuevos a la dinámica que ambos sostienen desde hace años. La conductora comparó la situación con una charla de barrio, señalando que “se dijeron cosas que ya se venían diciendo y eran como dos doñas de peluquería también. Era un vodevil medio de peluquería”.

Lejos de ver una ruptura definitiva, Casán lanzó una de sus predicciones más audaces sobre el futuro de la relación entre Casella y Latorre. Fiel a su teoría de que los opuestos se atraen tras un conflicto intenso, afirmó: “Ya sabemos que era como una pelea que venían teniendo… Estos dos terminan juntos, revolcados”.

La jornada en el living de Moria también incluyó comentarios sobre otras figuras del panelismo. Casán celebró la incorporación de Elba Marcovecchio a las discusiones mediáticas, destacando su cruce con Cinthia Fernández. La conductora recordó el momento en que la abogada llamó “chihuahua” a la panelista y celebró su agudeza: “Cuando le dijo chihuahua a Cinthia Fernández la mandó a la cucha”.

Sin embargo, Moria fue implacable con Fernández, criticando su reacción ante los comentarios sobre sus estudios y su estilo de vida basado en acuerdos comerciales. “La gente dice ‘por canje’ y está bien, la mina hace todo por canje, ¿no es cierto? No está mal hacerse la Cenicienta y que te saquen todo a las 12 de la noche”, disparó con ironía.

Para cerrar, la conductora analizó el tratamiento que otros programas dieron al debut de Casella, cuestionando la falta de profundidad en el debate. “Las excusas no se televisan, mi amor. Fue como que quisieron hablar del tema y hablaron todos a pinceladas. Hablaron y no hablaron”, concluyó la “One”, dejando en claro que para ella la verdadera guerra aún no ha mostrado sus cartas más fuertes.